Elezioni sindacali, Ivan Tripodi: "La Uil ha intrapreso la strada giusta"

«La diffusione, anche se parziale, dei risultati delle elezioni delle RSU svoltesi nei giorni 17, 18 e 19 aprile che hanno coinvolto le lavoratrici e i lavoratori del pubblico impiego, della sanità, degli enti locali, della scuola e dell’università, impone una prima analisi globale dei dati.

In tal senso, con enorme soddisfazione, possiamo affermare che, in tutti i settori coinvolti, le liste della UIL hanno letteralmente sfondato raggiungendo risultati lusinghieri e decisamente superiori rispetto al dato delle precedenti consultazioni.

Andiamo con ordine: in provincia di Messina le liste della UIL FPL ci hanno consegnato una splendida affermazione nella sanità; infatti la UIL è largamente il primo sindacato della provincia in un comparto che coinvolge migliaia di lavoratori e, oggi, viene giustamente ripagato per le innumerevoli lotte condotte in questi anni. Infatti, per esempio, con il 60,51% dei voti ottenuti siamo l’organizzazione sindacale più votata all’Irccs-Piemonte, siamo anche primi all’ospedale Papardo e siamo ancora primi all’ASP di Messina che comprende tutti i distretti sanitari della città e della provincia di Messina, nonché gli ospedali di Barcellona P.G., Lipari, Milazzo, Mistretta, Patti, S. Agata Militello e Taormina. Insomma, un vero e proprio trionfo nella sanità che si coniuga agli splendidi risultati ottenuti negli enti locali. Seppur mancano ancora i dati di moltissimi comuni, registriamo che dai risultati definitivi di 20 enti locali, la UIL è prima in ben 10, vale a dire nei comuni di Taormina, Casalvecchio Siculo, Castel di Lucio, Fiumedinisi, Montagnareale, Patti, Piraino, Spadafora, Torregrotta, Ucria e nel Consorzio intercomunale Nebrodi.

Un altro vero e proprio plebiscito che premia il lavoro e l’impegno sindacale di questi anni è stato raggiunto nell’importante settore dell’Università, che comprende anche il Policlinico di Messina, dove la lista della UIL RUA ha sbaragliato tutte le altre liste ed ha ottenuto il primo posto assoluto.

Anche la UILPA, che rappresenta il pubblico impiego, ha ottenuto risultati lodevoli che regalano grande forza e forte rappresentatività al nostro Sindacato.

Si devono evidenziare il primo posto raggiunto dalla UIL alla Dogana con il 59% dei voti, all’Agenzia delle Entrate con il 38%, ai Monopoli con il 60%, al Tribunale di Barcellona P.G. con il 48%, all’Inail di Messina-Milazzo con il 38%, nonché sono da evidenziare i brillanti risultati, in netto aumento rispetto alla precedente tornata elettorale, ottenuti alla Difesa e all’Inps di Messina.

Anche i dati ottenuti dalla UIL Scuola ci hanno regalato grandissime soddisfazioni.

Infatti, il risultato parziale ufficiale ci consegna un lusinghiero secondo posto assoluto a livello provinciale. Le liste della UIL Scuola hanno avuto risultati plebiscitari a Saponara e Cesarò con oltre l’80% dei voti, mentre ad Acquedolci, Capizzi e al “Capuana” di Barcellona si è superato il 60%; infine, sono da menzionare i primi posti raggiunti all’Istituto Comprensivo “Albino Luciani”, al Liceo “Archimede” e al Liceo Scientifico “Seguenza”.

Insomma, anche i risultati delle elezioni RSU nella provincia di Messina ci dicono che la strada intrapresa dal nostro Sindacato è quella giusta e consegnano una UIL in ottima salute che ha l’orgoglio di rappresentare un’enorme massa di lavoratrici e lavoratori che hanno riposto fiducia nelle nostre liste.

Pertanto, adesso comincia un nuovo impegno nel quale dimostreremo la qualità degli eletti RSU della UIL, ai quali formuliamo le congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro.

E’ indispensabile rivolgere un pubblico e sentito ringraziamento a tutti i militanti, i delegati e a tutti i dirigenti sindacali della UIL che con sacrifico e spirito di abnegazione hanno permesso la realizzazione di questo straordinario, e assolutamente non scontato, risultato.

Infine, è doveroso esprimere sincera gratitudine ai Segretari generali della UIL FPL Pippo Calapai, della UILPA Andrea Mangraviti, della UIL RUA Angelo Alessandrino e della UIL Scuola Salvatore Piccolo artefici di un risultato che resterà indelebile nella storia della nostra organizzazione».