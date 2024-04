Biglietti in vendita dal 29 aprile

MESSINA – Sold out la prima data a Messina di Renato Zero, prevista per il prossimo 6 novembre al PalaRescifina. Il management dell’artista ha annunciato una seconda data nella città dello Stretto, quella del 7 novembre. I biglietti per la nuova data saranno disponibili a partire dalle ore 15.00 del 29 aprile 2024 su renatozero.com, vivaticket.com e in tutti i punti vendita Vivaticket Italia.