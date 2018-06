Sciacca: “Delusi ma non molliamo. In prima linea in Consiglio comunale”

“Siamo molto orgogliosi, perché ogni singolo voto che abbiamo ottenuto è espressione della libertà dei cittadini. Rispetto a 5 anni fa il nostro consenso è cresciuto esponenzialmente, siamo la lista che ha preso più voti in assoluto nonché la prima forza politica in città. Non possiamo tuttavia nascondere la nostra delusione. Il nostro obiettivo era quello di governare la città e non ci siamo riusciti”. Parole del candidato sindaco del M5S Gaetano Sciacca, che commenta a caldo l’esito del primo turno delle amministrative.

“Mi addolora - prosegue Sciacca - che una parte della città si sia lasciata irretire ancora una volta dalle solite logiche e dai soliti interessi. Al di là di come andrà a finire il ballottaggio, per Messina si profilano tempi cupi. A maggior ragione sarà nostro dovere creare un argine di resistenza per sconfiggere la malapolitica che continua a tenere in ostaggio la nostra città e il futuro dei nostri ragazzi. Ripartiremo dall’ottimo risultato della nostra lista, che rappresenta il punto di snodo per un percorso di cambiamento".

"Vorrei fare un appello a tutte le forze sane della città: non molliamo. Non possiamo abbandonare i messinesi in un momento così critico. È necessario continuare a lottare e io sarò in prima linea in consiglio comunale, dove entreremo per la prima volta, per ribadire le nostre idee e portare avanti le nostre istanze”.