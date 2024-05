Mammola. Grave incidente nella galleria Limina, un morto ed un ferito

La vittima è un uomo residente a Catania ed è deceduto sul colpo, mentre il ferito, non grave, è un uomo residente a Gerace

MAMMOLA – E’ di un morto e di un ferito non grave il bilancio dell’incidente avvenuto questa mattina, all’interno della galleria Limina, all’interno della quale si stanno eseguendo lavori di manutenzione che si svolgono di notte quando la struttura viene chiusa. Di giorno, invece, l’arteria è percorribile normalmente. L’incidente mortale ha una Jeep Cherokee e una Opel Mokka, la vittima è un uomo residente a Catania ed è deceduto sul colpo, mentre il ferito, non grave, è un uomo residente a Gerace ed è stato trasportato cosciente presso l’ospedale più vicino. Non si conosce la dinamica, che è al vaglio degli inquirenti, ma sembrerebbe che una delle due auto abbia carambolato per poi scontrarsi con quella proveniente dal lato opposto. Sul posto la squadra dei Vigili del Fuoco di Siderno Coordinata dal CR Salvatore Canale, che ha provveduto a estrarre l’uomo deceduto dall’autovettura e mettere in sicurezza le auto e le Forze dell’Ordine per gli adempimenti di competenza.