Continuità territoriale. L'Orsa si appella ai candidati sindaci

"Mentre si dibatte su un Ponte inesistente, fruibile nel migliore dei casi non prima di un decennio, tutti i governi, con la complicità di Rete Ferroviaria Italiana, operano per azzerare la continuità territoriale ferroviaria fra la Sicilia e il continente con pesanti tagli alle sovvenzioni". Lo dicono Mariano Massaro, per il sindacato Orsa, e Rafael De Francesco, per il movimento Ilferribottenonsitocca.

L'anno scorso il Parlamento ha approvato un emendamento del deputato Vincenzo Garofalo per dare stabilità al collegamento con aliscafi tra Messina e Villa San Giovanni. "Ma nessuna sovvenzione è stata aggiunta dal governo centrale - proseguono Massaro e De Francesco - e Rete Ferroviaria Italiana si appresta, entro l’anno 2018, a iniziare il servizio con due mezzi veloci sottraendo risorse alle già striminzite sovvenzioni per la continuità ferroviaria a lunga percorrenza. Il risultato oggi è sotto gli occhi di tutti: continui tagli ai treni da e per la Sicilia e navi ferroviarie inoperose ormeggiate nelle invasature , in attesa dei mezzi veloci che costringeranno i siciliani a scendere dal treno, bagaglio alla mano, per attraversare lo stretto a piedi e riprendere il treno nella sponda opposta. La Sicilia è di fatto isolata, In buona sostanza l’emendamento Garofalo, in sordina, ha reso ufficiale la “rottura carico” tentata da governo e ferrovie nel 2015, poi sospesa per la forte reazione del territorio che con il corteo del 14 febbraio, organizzato dal movimento popolare e guidato da tutti i sindaci dei capoluoghi siciliani dietro lo striscione “il ferribotte non si tocca”, riuscì a bloccare l’ennesimo taglio dei servizi essenziali cui è sottoposto il meridione. Con l’emendamento Garofalo si è inoltre snobbata la risoluzione approvata in IV Commissione all'Ars nell’aprile 2015 che impegna il Governo della Regione “…ad attivare ogni utile iniziativa allo scopo di garantire che il diritto alla mobilità dei siciliani non venga ridimensionato attraverso la soppressione del traghettamento dei treni a lunga percorrenza…”. Gli intercity a lunga percorrenza che attraversano lo Stretto di Messina sui binari galleggianti, oltre ad essere un diritto costituzionale, rappresentano un’offerta rivolta a quella fascia popolare che non può permettersi i costi dell’alta velocità, è una garanzia per gli sfortunati con mobilità ridotta che non sono nelle condizioni di scendere agevolmente dal treno per attraversare lo Stretto. Le soluzioni al risparmio non sono più proponibili, i siciliani, fino a prova contraria, sono italiani quanto i lombardi e godono di eguali diritti anche in tema di trasporti.

L'APPE LLO:

"Entrambi i servizi sono irrinunciabili, il traghettamento veloce è utile per i pendolari siciliani e calabresi, studenti e lavoratori, che giornalmente attraversano lo Stretto mentre i treni a lunga percorrenza da e per la Sicilia rappresentano il diritto alla continuità territoriale ferroviaria, garantito dalla Costituzione e presente in tutto il territorio nazionale. Al nord da anni s’investe nell’alta velocità e ai cittadini non è mai stato chiesto di rinunciare ad altri servizi essenziali. Il sistema ferroviario che collega la Sicilia col resto d’Italia è da terzo mondo, non è sufficiente mantenere l’esistente, è indispensabile mettere la Sicilia al passo col resto del paese riattivando i convogli soppressi negli anni verso Torino, Venezia, Milano, ottimizzare e velocizzare i collegamenti con Roma, dimezzare i tempi di traghettamento investendo su nuove tecnologie e rinnovare i convogli ferroviari ormai simili a carri bestiame".

Massaro e De Francesco chiedono "alla politica regionale, ai sindaci dei capoluoghi e ai candidati a sindaco della città di Messina, porta della Sicilia, di attivare ogni strumento per intervenire presso il Governo centrale e rivendicare sovvenzioni adeguate per entrambi i servizi essenziali: traghettamento veloce per i pendolari, ammodernamento e implementazioni di navi e treni a lunga percorrenza per la continuità territoriale".

IN ALLEGATO il Progetto di trasformazione dei treni diurni Sicilia – Roma, da InterCity a Frecciabianca elaborato dall’Associazione Ferrovie Siciliane nel 2015 e valido ancora oggi.