S. Alessio Siculo, Crocco presenta l'”Atlante delle guerre e dei conflitti nel mondo”

L'appuntamento con il giornalista inviato di guerra rientra nell'estate della cultura 2024 e avrà luogo il 12 maggio all'Elihotel

SANT’ALESSIO SICULO – Raffaele Crocco, giornalista viaggiatore e inviato di guerra, ideatore e direttore responsabile dell’Atlante delle Guerre e dei Conflitti del Mondo e direttore editoriale di Unimondo sarà nel comune jonico domenica 12 maggio. In un nuovo appuntamento dell’estate della cultura presenterà la dodicesima edizione dell’Atlante delle Guerre e dei Conflitti del Mondo, il nuovo volume di un progetto nato nel 2009 per raccontare le guerre in corso sparse per il mondo, progetto portato avanti con la collaborazione di un nutrito gruppo di giornalisti ed operatori.

L’obiettivo è quello di far conoscere la guerra per imparare ad evitarla, utilizzando l’informazione come strumento per affermare una cultura di Pace. Sono attualmente 31 le guerre in atto nel pianeta, con 23 situazioni di crisi. Tutte intrecciano gli interessi di sistema, controllo delle risorse e delle rotte mercantili alla mancanza di diritti, alla cattiva distribuzione della ricchezza, all’assenza di opportunità. Un mix che per gli autori dell’Atlante genera conflitti irrisolti, che sfociano in guerre sanguinose.

Raffaele Crocco ne parlerà domenica 12 maggio, alle ore 17:30, presso l’Elihotel di Sant’Alessio Siculo.

L’incontro è organizzato dalla Pro Loco santalessese e dal Comitato per il Popolo Palestinese della Riviera Jonica, con il patrocinio gratuito del Comune di Sant’Alessio Siculo e con la partecipazione di Amnesty International. Crocco dialogherà con Nicola Candido, esperto di Relazioni Internazionali e sarà ospite anche Samuele Formichetti, autore di un reportage fotografico dal titolo “Vite attraverso i Balcani”. Saranno presenti anche il sindaco Domenico Aliberti; la presidente della Pro Loco, Pina Santa Basile; Stefania De Marco, Rappresentante del Comitato per la Palestina della Riviera jonica; Giusi Squillaci, Vice Responsabile Circoscrizione Sicilia coordinatrice comitato Consultivo Amnesty International Italia.