Oggi i funerali di Tiziano Granata, l'autopsia: no anomalie

Saranno celebrati oggi pomeriggio i funerali di Tiziano Granata, il poliziotto in servizio al Commissariato di Sant'Agata di Militello trovato morto nella sua abitazione, giovedì mattina.

Le esequie sono fissate per le 15 nella chiesa di Santa Maria di Lourdes a Gliaca di Piraino.

Intanto stamani sarà eseguito l'esame medico legale sul corpo del collega Rino Todaro, morto a meno di 48 ore di distanza nell'ospedale di Taormina, dove era stato trasferito d'urgenza dal Papardo di Messina; qui, era ricoverato da qualche giorno per le complicanze di un brutto male.

La perizia è stata voluta dalla Procura di Patti per fugare ogni dubbio sulla macabra coincidenza del decesso quasi contemporaneo dei due colleghi, a lavoro fianco a fianco anche in indagini delicate come quelle sui rifiuti e sulle acque infette.

Il primo risultato sull'esame eseguito sabato scorso su Tiziano, però, sembra dare altri risultati: nessuna anomalia è stata riscontrata dal medico che ha eseguito l'autopsia, che conferma l'arresto cardiaco per cause naturali. E' comunque in corso l'esame tossicologico, che sarà sul tavolo del magistrato non prima di un mese e mezzo.