Basile a Salvini: “Da me 3mila posti di lavoro e non la propaganda del ponte”

"Da me i fatti e non gli annunci pontisti. Siamo al decimo?". L'ex sindaco di Messina e ricandidato replica al ministro leghista ieri in città e alle sue provocazioni

MESSINA – Ieri la provocazione del vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, in visita elettorale a Messina. “Scurria un sindaco pro ponte, Basile un giorno sì e l’altro no“. Il ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti ha parlato (si presume con malizia) di “un certo tipo di approccio”, da parte dell’amministrazione Basile, alla macchina comunale e alla creazione di posti di lavoro. Ora la replica dell’ex primo cittadino e ricandidato per Sud chiama Nord Federico Basile: “Le parole del ministro Salvini meritano una replica chiara. Quando parla di un ‘certo tipo di approccio’, dovrebbe spiegare ai cittadini cosa intende realmente. Perché se l’approccio è quello di amministrare bene una città, rimettere in moto l’economia, attrarre investimenti e creare lavoro, allora sì: questo approccio ci appartiene e ne siamo orgogliosi. In questi anni non abbiamo raccontato favole. Abbiamo contribuito a creare oltre 3.000 posti di lavoro tra nuove opportunità e stabilizzazioni tra Comune e partecipate, con risultati concreti sotto gli occhi di tutti. Non abbiamo dato posti”.

“Ministro Salvini, siamo già al decimo annuncio dell’inizio dei lavori del Ponte?”

Continua Basile: “Abbiamo creato le condizioni. Abbiamo risanato le casse comunali procedendo a fare concorsi pubblici che erano bloccati da 30 anni. Se esistono altre amministrazioni che hanno raggiunto numeri e risultati simili il ministro ce le indichi. Se invece l’approccio è quello di continuare a vendere illusioni ai siciliani e ai calabresi utilizzando il Ponte come grande operazione propagandistica, allora quella visione non ci appartiene e la rispediamo al mittente. Noi continuiamo a lavorare per una Messina che cresce davvero, con opere, servizi, occupazione e programmazione. Il resto lo lasciamo alle dichiarazioni da campagna permanente. E a proposito, ministro Salvini, siamo già al decimo annuncio dell’inizio dei lavori del Ponte?”.

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