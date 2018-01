Auto precipita nella scarpata, coniugi muoiono a Montalbano Elicona

Sono morti insieme, dopo una vita passata uno accanto all'altra, Biagio Arlotta e Tindara Recupero. I coniugi di Montalbano Elicona, rispettivamente di 83 e 76 anni, hanno perso la vita nell'incidente stradale avvenuto in contrada Melizzo la mattina dell'Epifania.

I due si sono schiantati con l'auto in una scarpata, 50 metri sotto la strada che stavano percorrendo. Lo schianto li ha uccisi sul colpo, sotto il peso del veicolo carico di legna che stavano trasportando.

I Vigili del Fuoco hanno lavorato a lungo per estrarre i due corpo dall'abitacolo. Sul posto anche i Carabinieri.

Dalla prima ricostruzione pare che Arlotta abbia perso il controllo del mezzo autonomamente.