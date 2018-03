Aeroporto di Catania. 97 destinazioni, di cui 8 hub, verso 31 Stati

31 Paesi stranieri collegati con Catania dall’Europa, dall’Africa e dall’Asia, 97 voli diretti, 77 aeroporti internazionali, 8 hub intercontinentali e 7 nuovissime rotte come Dubai, Norimberga, Tolosa, Nantes, Nizza, Bordeaux e Londra Southend cui si aggiungono Marrakech e Siviglia in autunno; aumentano le frequenze su Francoforte, Malta, Parigi, Monaco e Dusseldorf; idem sulla Catania-Roma, la rotta più trafficata d’Italia, che in estate arriverà a 40 voli giornalieri (andata e ritorno).

Sono i grandi numeri della Summer 2018 dell’Aeroporto di Catania, la stagione compresa fra fine marzo e fine ottobre: sette mesi in cui si concentra il meglio dell’offerta delle compagnie aeree e, per esteso, dell’industria del turismo, sia incoming che outgoing dalla Sicilia. Mentre già la Pasqua ormai imminente si annuncia con 205mila passeggeri in transito su Catania (+10% rispetto allo scorso anno), 75mila dei quali sono stranieri (+15%).

A illustrare alla stampa, nel dettaglio, il ricco ventaglio di novità nell’Aeroporto di Catania – scalo che serve sette delle nove province siciliane - è stato Nico Torrisi, amministratore delegato di Sac Spa, nel corso di un incontro con i giornalisti convocato dalla presidente, Daniela Baglieri, e al quale hanno preso parte anche i componenti del Cda.

“Mai così tanti hub collegati a Fontanarossa – spiega Nico Torrisi – come nell’estate 2018: oltre ai due scali italiani di Fiumicino e Malpensa, i passeggeri potranno scegliere fra le grandi piattaforme internazionali di Dubai, Amsterdam, Francoforte, Istanbul, Londra, Madrid, Monaco e Parigi da dove proseguire il viaggio per gli altri continenti sfruttando fra le varie coincidenze. Analogamente la Sicilia si conferma un brand dalla forte capacità attrattiva: dopo il grande exploit del 2017, quando l’Aeroporto di Catania ha raggiunto la cifra record di oltre 9 milioni di passeggeri, anche le previsioni di traffico per la Pasqua 2018 confermano questa tendenza che privilegia la Sicilia: dal 29 marzo al 4 aprile sono attesi sotto l’Etna 205mila passeggeri con una crescita significativa (+ 15%) del segmento internazionale: 75mila viaggiatori da/per rotte internazionali, 10mila in più rispetto allo scorso anno. Anche per questo, durante l’inverno, abbiamo accelerato una serie di interventi strategici e destinati a migliorare i servizi ai passeggeri: sono in corso i lavori nel Terminal C, che entro l’inizio dell’estate contiamo di mettere in funzione distribuendo così i flussi di passeggeri per ora concentrati nel Terminal A e stiamo predisponendo software e segnaletica stradale per orientare i passeggeri, che la prossima estate dovranno sapere già dall’emissione del biglietto se devono recarsi nel Terminal A o nel Terminal C. Abbiamo messo a bando la gara per svuotare l’ex Morandi, destinato a diventerà il Terminal B (a breve presenteremo il progetto definitivo all’Enac). E da oggi prende il via il nuovo Sistema Gestione Parcheggi che, grazie a software avanzati e con l’introduzione del Telepass (a fine aprile) renderà ancora più semplice l’accesso alle aree di sosta contribuendo a fluidificare la viabilità interna del sedime aeroportuale”.

ESTATE 2018: LE NUOVE ROTTE

Da Catania, nell’estate 2018, si volerà verso 31 paesi stranieri distribuiti fra Europa, Africa e Asia, grazie a circa 97 voli diretti (20 in Italia, oltre 77 all’estero) fra cui spiccano le novità “assolute” della Summer 2018: Dubai, Norimberga, Tolosa, Nantes, Nizza, Bordeaux e Londra Southend che, insieme a Marrakech e Siviglia (al via in autunno) faranno il loro debutto nelle prossime settimane dall’Aeroporto di Catania. A questi si aggiungono altri otto collegamenti - Atene, Berlino, Francoforte, Parigi, Pescara, Vienna, Venezia e Lione - già esistenti nell’offerta di Fontanarossa, ma adesso serviti anche da altri vettori: un’opportunità in più, per i passeggeri, di scegliere servizi, orari e tariffe più competitive.

ESTATE 2018: DATI COMPLESSIVI (rotte nazionali e internazionali)

31 i Paesi Esteri collegati con l’Aeroporto di Catania

77 gli aeroporti internazionali . Fra questi i 3 di Londra, i 2 di Parigi, 2 Berlino e 2 Mosca fanno scalo sui diversi aeroporti

. Fra questi i 3 di Londra, i 2 di Parigi, 2 Berlino e 2 Mosca fanno scalo sui diversi aeroporti 20 le città italiane collegate con Catania

9 le città della Germania collegate con Catania, 8 in Francia, 4 in Inghilterra (Londra è raggiungibile sui 3 aeroporti di Gatwick, Luton e Southend), 3 in Svizzera e 3 in Russia.

ESTATE 2018: AUMENTANO I COLLEGAMENTI CON GLI HUB (grandi aeroporti con rotte intercontinentali)

Oltre ai 2 hub italiani di Roma Fiumicino e Milano Malpensa, l’Aeroporto di Catania è collegato con ben 8 grandi hub internazionali (la novità principale dell’estate è l’hub di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti). Sono:

Londra, servita da Easyjet, British Airways, Norwegian e Air Malta

Parigi, servita da Air France, Easyjet e Transavia

Francoforte, Condor, Ryanair e Lufthansa

Monaco, Condor, Eurowings e Ryanair

Amsterdam, Klm, Easyjet, Transavia

Madrid, Norwegian, Iberia, Ryanair

Istanbul, Turkish Airlines

Dubai, Flydubay

ESTATE 2018: AUMENTO DI FREQUENZE VOLI (internazionali e nazionali)

Aumentano le frequenze dei voli verso destinazioni internazionali come Francoforte (Lufthansa), Malta (Air Malta), Parigi (Transavia), Monaco (Condor) e Dusseldorf (Lufthansa e Condor). Mentre nell’ambito delle rotte nazionali il Catania-Roma – la rotta più trafficata d’Italia (Fonte Enac) – da 18 voli giornalieri in estate arriverà a 20 (40 fra andata e ritorno); mentre il Catania-Milano (Linate, Malpensa e Bergamo) avrà circa 18 voli al giorno (36 fra andata e ritorno)

ELENCO DELLE PRINCIPALI ROTTE INTERNAZIONALI SUMMER 2018 (in grassetto gli hub)

Austria: Vienna

Belgio: Bruxelles

Bulgaria: Sofia

Creta: Heraklion

Danimarca: Copenaghen

Emirati Arabi Uniti: Dubai

Finlandia: Helsinki

Francia: Parigi (2 scali), Bordeaux, Lille, Lione, Marsiglia, Nantes, Nizza, Tolosa

Germania: Berlino (2 scali), Colonia, Düsseldorf, Francoforte, Amburgo, Hannover, Monaco, Stoccarda, Norimberga

Grecia: Atene

Inghilterra: Londra (3 scali), Birmingham, Bristol, Manchester

Irlanda: Dublino

Israele: Tel Aviv

Lettonia: Riga

Lussemburgo: Lussemburgo

Malta: La Valletta

Marocco: Casablanca, Marrakech (in autunno)

Norvegia: Oslo

Olanda: Amsterdam, Eindhoven

Polonia: Varsavia, Katowice

Serbia: Belgrado

Slovacchia: Bratislava

Spagna: Madrid, Barcellona, Siviglia (in autunno)

Svezia: Stoccolma, Göteborg

Svizzera: Basilea, Ginevra, Zurigo

Repubblica Ceca: Praga

Romania: Bucarest, Bacau

Russia: Mosca (2 scali), San Pietroburgo, Ekaterinburg

Turchia: Istanbul

Ucraina: Kiev

Ungheria: Budapest

PASQUA 2018:

Saranno circa 205mila i passeggeri in arrivo nell’Aeroporto di Catania per la Pasqua 2018 (dal 29 marzo al 4 aprile), un numero in crescita del +10% rispetto al periodo analogo dello scorso anno (che ricadeva in aprile e registrò il transito di 186.330 viggiatori).

CRESCONO I TURISTI STRANIERI (+15,52%)

Cresce in maniera considerevole il numero di stranieri: saranno in 75.000 (+15,52% rispetto al 2017) a trascorrere la Pasqua in Sicilia sbarcando a Fontanarossa provenienti da voli internazionali. Ben 10 mila turisti in più rispetto allo scorso anno, quando furono 64.924. Crescono anche i viaggiatori provenienti dal territorio nazionale: ne sono attesi 130mila (+7% rispetto al 2017, quando furono 121.406).

I PICCHI DI TRAFFICO

I giorni più trafficati saranno il 29 e il 30 marzo con 108 aeromobili in movimento tra piazzale e pista e 31mila passeggeri in transito (di cui 17.000 passeggeri in arrivo per le vacanze di Pasqua). Il dato si ribalta nelle giornate del 3 e 4 aprile, quando sono previsti 105 voli in partenza e un flusso analogo di 31.000 passeggeri che rientrano o partono da Catania. Grande traffico anche nel giorno di Pasqua. Quest’anno la domenica di festa sarà particolarmente movimentata con 25.000 passeggeri in transito (+16% rispetto allo stesso giorno del 2017): numeri consistenti di passeggeri si registrano su voli internazionali, e fra questi le destinazioni extra UE da/per Istanbul, Tel Aviv, Casablanca e Mosca.

LE DESTINAZIONI

Per tutta la settimana di Pasqua sono in programma 32 voli per Malta, 18 per Londra Gatwick, 12 per Parigi, Francoforte e Istanbul, 10 per Monaco, 8 per Varsavia, Ginevra e Bucarest, 7 per Manchester e Amsterdam. Comincia anche la stagione dei charter: sotto Pasqua si parte per Tel Aviv, Atene, Lisbona, Praga, Sofia e Madrid (ma queste due destinazioni sono già servite in maniera stabile a giorni alterni da compagnie low cost). Fra le nuove rotte della Summer 2018 debuttano sotto Pasqua il Parigi servito da Air France e Lione (Easyjet).

Nuovo Sistema Gestione Parcheggi (SGP)

Da venerdì 23 marzo Sac, gestore dell’Aeroporto di Catania, introduce progressivamente il nuovo Sistema Gestione Parcheggi (SGP) che, grazie a software di ultima generazione, videocamera e telecontrollo, renderà più semplice l’accesso e il pagamento della sosta nei parcheggi della Sac. Invariate le tariffe dei parcheggi a Sosta Breve P1 e P2 che includono i primi 15 minuti gratuiti. Il nuovo Sistema Gestione Parcheggi prevede l’emissione di un ticket con codice a barre (quindi scompaiono i gettoni) e il pagamento alle casse unificate, poste dentro e fuori il Terminal A (e non più accanto ai parcheggi), sia con contanti che, entro fine marzo, con moneta digitale: bancomat, carte di credito e, in seguito, anche tessere per gli abbonati. Si tratta di un sistema ad alta tecnologia, telecontrollato e dotato di videocamera per l’assistenza diretta.

Come funziona il nuovo SGP?

NUOVE COLONNINE DI ACCESSO/USCITA. Il nuovo SGP è un sistema che prevede specifiche colonnine di accesso/uscita nelle aree di sosta della SAC (P1, P2 e P4) e, soprattutto, nuove casse per il pagamento: si tratta di strumenti ad alta tecnologia, telecontrollati e dotati di videocamera per l’assistenza diretta in caso di anomalie o guasti. Le colonnine in ingresso sono due, la seconda sostituisce in tempo reale la prima in caso di guasto.

TICKET CON CODICE A BARRE. Scompaiono i gettoni gialli. Al loro posto le colonnine emettono un ticket di carta con codice a barre. Si tratta di scontrini “intelligenti” da introdurre successivamente – come sempre prima di recuperare l’auto - nelle casse collocate all’uscita e all’interno del Terminal A per la lettura del codice a barre, il calcolo della sosta e il successivo pagamento da parte degli utenti in contanti (banconote/monete) e, fra una settimana – non appena il sistema andrà a regime – anche con moneta digitale: ossia con carta di credito, bancomat e, in futuro, anche con tessere per gli abbonati.

CASSE NEL TERMINAL. Gli utenti dei parcheggi SAC troveranno le casse per il pagamento della sosta all’esterno del Terminal A, area Arrivi (piano terra). Scompaiono quindi le casse “di prossimità”, a fianco dei parcheggi P1 e P2. Altra novità è la possibilità che hanno le nuove colonnine di consentire il pagamento anche in fase di uscita dal parcheggio (ma esclusivamente con moneta digitale, ossia con bancomat e/o carta di credito o con la tessera abbonati).

Quando e come entra in funzione il nuovo SGP?

Venerdì 23 marzo: Parcheggio P1 (Sosta Breve, primi 15’ gratis, 40 metri dal Terminal A, 98 stalli, 2 gratuiti per i disabili)

Giovedì 29 marzo: Parcheggio P2 (Sosta Breve, primi 15’ gratis, 20 metri dal Terminal A, 220 stalli, 4 gratuiti per i disabili)

Venerdì 30 marzo: Parcheggio P4 (Sosta Lunga, a 200 metri dal terminal, attualmente circa 680 stalli, 16 gratuiti per i disabili). Il P4, a differenza di P1 e P2, avrà al suo interno anche una cassa per il pagamento della sosta.

(Sosta Lunga, a 200 metri dal terminal, attualmente circa 680 stalli, 16 gratuiti per i disabili). Il P4, a differenza di P1 e P2, avrà al suo interno anche una cassa per il pagamento della sosta. Entro fine aprile installazione TELEPASS P1, P2 e P4.