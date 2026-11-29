Redazionale. L’offerta formativa del Corelli è tra le migliori in Italia ed il Conservatorio è pronto ad affrontare le sfide legate all’internazionalizzazione ed all’equiparazione dei titoli alle lauree triennali e magistrali

Redazionale – “Crediamo ad un Conservatorio moderno, dinamico, che debba non solo custodire la tradizione ma far dialogare i linguaggi, essere un luogo dove si studia musica e la si produce, la si condivide con la città. Se dobbiamo definire oggi il Corelli userei la parola contaminazione, un termine che racconta di un’istituzione viva, aperta alla città e in continuo dialogo con le altre istituzioni”. Il presidente del Conservatorio Corelli e presidente dei Conservatori italiani Egidio Bernava Morante guarda con orgoglio al grande lavoro di squadra fatto insieme alla governance dell’istituzione e ad un corpo docenti d’eccellenza che ha portato a costruire una realtà tra le migliori in Italia con un’offerta formativa di primo piano.

Oggi sono oltre 700 gli iscritti, 118 i professori e 25 i dipendenti per un Conservatorio i cui confini continuano ad ampliarsi in ottica internazionalizzazione.

Al Corelli il futuro è già iniziato e lo si costruisce tassello per tassello sul doppio binario della “contaminazione” tra generi e istituzioni diverse e dell’internazionalizzazione con protocolli d’intesa sia con Conservatori di altre città italiane ed europee che in Cina. Non a caso, come sottolinea il direttore generale del Corelli, il Maestro Ninni Averna “il concerto dell’Orchestra sinfonica di 62 elementi che aprirà l’anno accademico 2026/2027 rispecchia questa formula, unendo alla prima parte dedicata alla musica classica e sinfonica, una seconda con ampio spazio per i dipartimenti di jazz, pop e rock. I veri protagonisti sono gli studenti che nel corso dell’anno e non soltanto nella cerimonia del 1 dicembre ma in numerosi eventi calcano palcoscenici di rilievo, come il Teatro Vittorio Emanuele con il quale c’è una sinergia straordinaria. Il talento dei nostri allievi è riconosciuto a tutti i livelli, grazie a professori di competenza ed esperienza”.

E che il Corelli sia pronto alle nuove sfide alle porte lo dimostra anche l’impegno profuso in vista di un traguardo molto importante, l’equiparazione, grazie ad un recente decreto legge del governo, dei titoli dell’Afam alle lauree triennali e magistrali.

“Il titolo di chi avrà studiato al Conservatorio- spiega Egidio Bernava Morante- non sarà più una quasi-laurea ma una laurea a tutti gli effetti. Noi stiamo lavorando ad un Conservatorio sempre più equiparato all’Università. Avremo anche i dottorati di ricerca che creerà quella fascia sia di docenti che di personale che costituiranno l’ossatura del Conservatorio dell’immediato futuro. Noi siamo pronti”.

E’ in questa direzione che guardano i protocolli d’intesa con istituzioni di altre realtà europee e non solo. Un vero e proprio “ponte culturale” con la Cina è un importante risultato raggiunto negli ultimi anni: il Double Degree in Music Performance siglato con la Hebei Normal University di Shijiazhuang che porterà i migliori allievi dei conservatori cinesi a Messina ed i docenti del Corelli

periodicamente alla Hebei. Una proiezione internazionale che va di pari passo con iniziative del progetto Erasmus con le università dell’ex Europa Orientale ed il recente protocollo siglato con il conservatorio di Corfù.

La musica non ha confini e unisce Paesi e popoli ed è seguendo questa linea d’orizzonte che il Conservatorio Corelli sta operando, passo dopo passo. Ma i pilastri, le fondamenta sono ben ancorate a Messina. Di grande importanza sono infatti le sinergie con il Teatro Vittorio Emanuele e con il Comune di Messina, con la prefettura, e i protocolli con gli istituti comprensivi Genovese di Barcellona Pozzo di Gotto e Pascoli-Crispi di Messina. Anche in quest’ultimo caso è un’idea “pioneristica” che guarda alle prossime generazioni coinvolgendo i piccoli alunni sin dalle scuole dell’infanzia con una fase pre-propedeutica.

“Traguardi così importanti – conclude il presidente Bernava – si raggiungono solo lavorando insieme in armonia e unità d’intenti ed io non posso che ringraziare il cda, la governance tutta, il corpo docenti, il personale, i collaboratori e gli studenti e quanti hanno contribuito quotidianamente a risultati che ci rendono orgogliosi”.