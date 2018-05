A Gualtieri la consigliera Bonarrigo "svolta" verso la candidatura di Previti

"Sono stati mesi di profonda riflessione, un continuo ripercorrere i miei 15 anni di impegno politico attivo, svolto attraverso i tre mandati consecutivi da consigliere comunale." Inizia così la lettera della vice-Presidente del Consiglio Comunale di Gualtieri-Sicaminò, Maria Bonarrigo, e in diversi passaggi, sottolinea il suo allontanamento dalla famiglia Sciotto e dallo storico gruppo politico che ha governato il paese negli ultimi anni.

"Visioni distanti, incomprensioni, ritorsioni, atteggiamenti in cui facevo fatica a riconoscermi. Eppure, nonostante tutto, non ho abbandonato la barca. Sono andata avanti, puntando come sempre sui valori in cui mi riconosco: coerenza, dignità, spirito di appartenenza, senso del dovere nei confronti del comune che amo e a cui ho dedicato tutta me stessa."

"Adesso, però, quel ciclo è finito. Ma rimane viva la mia passione e la mia voglia di rappresentare i cittadini di Gualtieri, le persone che da tempo credono in me e quelle che vorranno darmi fiducia nel prossimo futuro. Per quanto detto, ci metterò nuovamente la faccia, candidandomi al Consiglio comunale, ma puntando sulla lista che sostiene la candidatura del prof. Domenico Previti, un progetto politico che guarda al rinnovamento concreto del rapporto tra amministrazione comunale e cittadinanza. Un’idea non a caso sposata da molti volti nuovi della politica locale, profili che porteranno in dote energia, freschezza ed entusiasmo."