Rifiuti in fiamme a Valle degli Angeli. 4 ore per spegnere il fuoco. FOTO

I Vigili del fuoco del Distaccamento Nord di Messina sono intervenuti ieri sera, con Auto Pompa Serbatoio, per un vasto incendio di rifiuti solidi in una discarica a cielo aperto nel quartiere “Valle degli Angeli”.

La squadra, giunta sul posto, si è trovata davanti un incendio di grossa entità, vista la mole dell’immondizia accumulata in fiamme; in supporto, dalla sede centrale, sono arrivate due Autobotti Pompa, nonchè un escavatore dell'Ato 3 per lo smassamento dei rifiuti.

Gli operatori hanno dovuto usare liquido schiumogeno e le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza hanno impegnato le squadre intervenute per circa 4 ore ininterrottamente prima di ricevere gli aiuti dalla squadra 1A montante nel turno successivo.