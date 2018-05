A Santa Marina di Milazzo un nuovo oratorio finanziato dalla Raffineria

L'oratorio della parrocchia di Santa Marina vedrà finalmente la sua luce, questa volta grazie al patrocinio della Raffineria di Milazzo che ha finanziato per intero l'importo per la realizzazione dell'opera.

Il 2 maggio è stato dato il primo colpo di piccone per la realizzazione dell’oratorio nella Parrocchia della Frazione di Santa Marina del Comune di Milazzo. I lavori, che riguarderanno alcuni locali della parrocchia, richiederanno circa due mesi di tempo per il loro completamento.

E’ una delle tante iniziative di Padre Giovanni Saccà, parroco particolarmente attivo, aperto a tutti, prodigo di aiuti a persone di ogni confessione religiosa e per tali ragioni molto amato da tutti gli abitanti della zona.

L’oratorio, che Padre Saccà ha fortemente voluto per permettere a tutta la popolazione della Frazione, ed in particolare ai bambini ed ai ragazzi, di avere un luogo di aggregazione e di incontro in una zona periferica, sarà inoltre inserito nel circuito degli Oratori della Chiesa Cattolica e quindi potrà continuare a vivere e svilupparsi in maniera autonoma.