MXGP. Cairoli in Trentino rinnova la sfida con Herlings

Fa tappa il Italia il circus MXGP. Domenica in programma vi sarà, sul tracciato di Pietramurata, il GP del Trentino. Per gli addetti ai lavori sarà ancora una volta Cairoli contro Herlings che nella classifica generale del campionato si trova in vetta, a pari merito con il siciliano, a quota 141 punti. I numeri sono dalla parte del pattese anche se in gara si sa, mai dare nulla per scontato.

Negli ultimi cinque anni Cairoli ha vinto tre volte sul circuito del Trentino, mentre Herlings detiene un record simile nella classe MX2, con tre vittorie e un secondo posto. Occhio al terzo incomodo chiamato Desalle, del team Monster Energy Kawasaki Racing, che dovrà difendere il terzo posto in classifica dalle insidie Febvre e Paulin, due punti dietro.

Il tracciato misura una lungezza totale di 1660 metri e presenta un fondo solido. Nella sua conformazione alterna diversi tratti veloci a salti e curve non semplici, che renderanno la vita complicata ai piloti. Sbagliare quindi è vietato pichè un errore, su certi fondi, viene pagato a caro prezzo. Gara 2 sarà trasmessa domanica, a partire dalle ore 17.00, dalla piattaforma satellitare RaiSport che, al momento, trasmetterà solo il secondo round di alcune tappe del Mondiale di Motocross.

In italia il circus tornerà il 17 giugno quando in programma vi sarà la tappa di Ottobiano, in Lombardia.