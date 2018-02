Santoro "raddoppia". Oltre al Genio Civile, guiderà l'Iacp

Si insedierà la prossima settimana il nuovo commissario straordinario dell'Iacp, l'Istituto autonomo case popolari. Si tratta di Leonardo Santoro, già dirigente del Genio Civile, nominato con decreto del presidente Nello Musumeci su proposta dell'assessore regionale alle infrastrutture, Marco Falcone.

Santoro era stato già commissario straordinario dell’Ente dal dicembre 2009 al maggio 2010. Nel corso del precedente mandato, ha proseguito l'attività di risanamento e di realizzazione di alloggi economici e popolari nella provincia e specialmente nel capoluogo, approvando diversi interventi di risanamento tra i quali l’edificazione di 20 alloggi in Via Taormina, ultimati e consegnati agli aventi diritto, la realizzazione della viabilità in alveo del Torrente Minissale, oltre all’avvio per la costruzione di 46 alloggi in Camaro Sottomontagna e alloggi in località Matteotti, oggi in fase di ultimazione.

Dopo la nomina del commissario, si potrà convocare la commissione tecnica, necessaria ad esempio per approvare la perizia sullo stralcio del progetto di completamento del parco di Camaro Sant'Antonio.