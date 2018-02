Cambia allenatore ma non la musica. È sconfitta per la Waterpolo

Cambia allenatore ma non musica in casa Waterpolo Messina. Contro Rapallo altra sconfitta per le atlete peloritane.

Nel primo quarto Rapallo in vantaggio con la Van Fermo Graaf. Amedeo e Belorio ribaltano il risultato facendo sì che Messina chiuda in vantaggio il periodo.

Nel secondo quarto è ancora la formazione peloritana che parte forte andando in gol con la Amedeo. La formazione di casa non ci sta e ribalta la situazione con le reti di Avegno e Genee. Su situazione di uomo in più la D'Amico va a segno per le peloritane. Nel finale Genee e Gagliardi fanno sì che Rapallo chiuda in vantaggio il parziale.

Nel terzo e quarto tempo le peloritane, sempre a causa della panchina corta, solo un cambio a disposizione, crollano, permettendo alla formazione di casa di chiudere la gara sul 10 - 7 in suo favore.

Da segnalare nel primo quarto il rigore concesso alla Marcialis ma neutralizzato dalla peloritana Sotireli.