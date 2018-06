Amando S. Teresa, che colpo! La regia affidata Giulia Agostinetto

S. TERESA DI RIVA. Colpaccio dell’Amando Volley S. Teresa che si garantisce le prestazioni sportive della fortissima Giulia Agostinetto per la stagione agonistica 2018-2019. Palleggiatrice di categoria superiore, rimasta molto legata a Santa Teresa, non ha resistito alla corte serrata dei dirigenti che da sempre la apprezzano per le qualità pallavolistiche, ma anche per le doti caratteriali ed umane. La carriera di Giulia Agostinetto inizia nell'Ags Volley San Donà, nel 2000, esordendo nella Serie D a soli 13 anni. Resta legata alla sua squadra d’origine per sette stagioni, giocando in Serie B2 nell'annata 2001-02, e poi in Serie B1 in quelle successive. Nella stagione 2007-08 fa il suo esordio in serie A2 con il Brunelli Volley Nocera Umbra; per poi restare nella seconda serie nazionale con la Volley 2002 Forlì (2008-2010) ed ancora nella Volley Loreto con la quale vince la Coppa Italia di Serie A2 nel 2010-2011. La stagione successiva fa il suo esordio nella massima divisione nazionale con la Robursport Volley Pesaro. Continua a giocare in serie A1 per 3 stagioni con l'Imoco Volley di Conegliano, con l’ Ihf Volley Frosinone e con la Robur Tiboni Urbino Volley. Nel campionato 2015-16 ritorna in Serie B1 con la neopromossa Santa Teresa Volley, dove resta per due annate con promozione sul campo in A2, prima di accasarsi, l’anno scorso a Marsala in serie A2. Agostinetto si unisce nel roster di mister Camiolo alle riconfermate Rania e Bertiglia, per un mercato che al momento possiamo definire scoppiettante, e che alimenta i sogni di gloria degli eagles. “Sono molto contenta – esordisce Agostinetto - di far parte di questo progetto ambizioso nel quale credo molto. Sono sicura che riusciremo a toglierci belle soddisfazioni tutti insieme. Ritrovare tante persone, i tifosi e alcune compagne mi fa un piacere immenso e mi emoziona. Non vedo l’ora di cominciare questa bella avventura”.