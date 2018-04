Il Messina Volley rende visita alla capolista Modica

Il Messina Volley di Mario Rizzo per la 23ª giornata del Campionato di Serie B2/I farà visita alla capolista Modica. Le ragazze di mister Danilo Cacopardo si presenteranno nella “Palestra Geodetica” di Modica senza il libero Alessandra Rando e la schiacciatrice Stefania Criscuolo, ancora infortunate. Capitan Donatella Donato e compagne, che provengono da una buona prestazione nel derby contro il Santa Teresa perso solo al tie-break, si troveranno di fronte la compagine di coach Scavino che, a braccetto con l’Ekuba Palmi, si sta contendendo la promozione diretta. A presentarci la gara di domenica è la giovane schiacciatrice giallo-blu Giulia Mondello: “Ci prepariamo ad affrontare una squadra ben organizzata - esordisce - con la consapevolezza della nostra forza. Dobbiamo cercare in tutti i modi di non abbassare mai la guardia e dare il massimo per portare punti a casa. Sarà la penultima trasferta della stagione e questo deve rappresentare un altro motivo per combattere e uscire a testa alta sfruttando il nostro punto di forza, ossia la squadra. Dobbiamo pensare a dare il meglio, come sappiamo fare, lottando su ogni pallone, cercando di ottenere il massimo sfruttando le nostre armi migliori”.