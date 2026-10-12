Messina. Parco Magnolia, il 21 ottobre saranno consegnati i lavori di riqualificazione

L'intervento della struttura commissariale per il risanamento prevede una spesa di circa 2 milioni. L'area di Giostra sarà bonificata e riqualificata

MESSINA – Dopo l’aggiudicazione degli interventi, avvenuta lo scorso mese di luglio, stanno finalmente per prendere il via i lavori di realizzazione del nuovo Parco Magnolia. Il prossimo 21 ottobre infatti la Struttura commissariale per il risanamento – guidata dal presidente della Regione Renato Schifani e i cui uffici sono diretti dal sub commissario Santi Trovato – consegnerà i lavori all’impresa aggiudicataria: la “Demetra Lavori Srl” di Vallelunga Pratameno (Caltanissetta).

La riqualificazione dell’ex baraccopoli di Giostra, il cui costo si aggira intorno ai 2 milioni di euro, partirà dalla bonifica dell’area. Sarà infatti necessario liberare il terreno dalle sostanze inquinanti trovate là dove in passato c’erano una decina di stalle e le case volano costruite come soluzione transitoria per le famiglie. Dopo la demolizione delle baracche l’area è diventata col tempo discarica di materiali di ogni genere, nonostante la presenza del ficus magnoloides di circa 200 anni di età, uno degli alberi monumentali più grandi della Sicilia, e dei ruderi della settecentesca Villa De Gregorio, entrambi posti dal 1990 sotto tutela della Soprintendenza ai Beni storici e ambientali.

“Quest’area – dice il presidente della Regione, Renato Schifani – diventerà un luogo simbolo di recupero urbanistico e ambientale, ma anche di riscatto a fini sociali. Messina merita di ritrovare spazi da destinare al godimento dei cittadini, riscoprendo beni di grande prestigio monumentale e ambientale che consentano alla città di riallacciare un altro filo con la sua storia. Stiamo profondendo il massimo sforzo per centrare l’obiettivo del completo risanamento dell’ex baraccopoli e i risultati sono evidenti”.

Già nel 2023 la struttura commissariale aveva predisposto un progetto per la riqualificazione, ma il ritrovamento di sostanze altamente inquinanti nel sottosuolo dell’area ha allungato i tempi. Ora è finalmente tutto pronto per dare il via ai lavori. La bonifica dell’area da 5.300 mq, precisa la Struttura commissariale, sarà contestuale alla riqualificazione.

L’intervento previsto

Il progetto prevede la realizzazione di spazi destinati ai giochi, al relax, alle attività sportive di carattere amatoriale e a momenti di socializzazione. Una parte del parco sarà riservata ai legami con la storia e le tradizioni del quartiere di Giostra. Per quanto riguarda i resti di Villa De Gregorio saranno oggetto di restauro, recupero, manutenzione e conservazione. Progettista per la bonifica è l’ingegnere Giuseppe Morganti, mentre per la riqualificazione l’architetto Cristina Fera. Il rup è Danilo De Pasquale.

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