Premio fotografico Vizzini. Oltre 200 scatti in concorso

Oltre 200 le foto in gara per la IV edizione del concorso dedicato allo storico fotoreporter Michelangelo Vizzini, rivolto ad appassionati ed esperti di fotografia: è possibile partecipare fino al 30 aprile, data di scadenza del bando consultabile sul sito www.vizzinifotoreporter.it. L'iscrizione è gratuita e prevede al massimo di due scatti degli ultimi due anni e preferibilmente di stampo "giornalistico", che saranno pubblicati sulla pagina Facebook di TempoStretto.it. La cerimonia di premiazione si terrà mercoledì 9 maggio nell'ambito della Piazza dell'Arte manifestazione promossa nella Scalinata del Rettorato dell'ateneo messinese dall'associazione Morgana. Il concorso è stato ideato alla famiglia Vizzini con il coordinamento del nipote Mirko e della figlia Nanda e svolto in partnership con TempoStretto.it, associazione culturale Bimaris, Commerciale Gicap Spa (Sidis 3.0, SidisOnline e QuiConviene.it), Albertour Viaggi e Turismo, Europa Due Media & Congress, Associazione Morgana, Ottica Monte, Discover Messina Sicily, Nuova Ricevitoria e Punto Servizi D&A, Explorer Informatica.

I premi, che consistono in statuette di resina realizzate dal maestro scultore messinese Antonello Arena, sono: al primo classificato buono acquisto di 300 € (spendibile da Expolorer Informatica); al secondo, buono acquisto da 200 €; al terzo, buono viaggio da 150 € offerto dell'agenzia Albertour Viaggi e Turismo; al quarto e quinto, due tour guidati offerti da Discover Messina Sicily e chiamati "Etna - Taormina" e "Sulle Orme del Padrino". Il Premio Social sarà assegnato alla foto che otterrà sulla pagina Facebook di Tempostretto.it il maggior numero di “like” (QUI LA POSSIBILITA' DI VOTARE), che consiste in un buono dell'Ottica Monte, il premio sarà consegnato in memoria del figlio del noto fotoreporter Andrea Vizzini fin dalle prime edizioni organizzatore del concorso fotografico. Infine sarà assegnato il “Premio Morgana” messo in palio dall’omonima Associazione, alla foto che più rispecchierà i temi di Arte e Territorio.