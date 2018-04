Più controlli sui rifiuti: un nuovo piano per combattere le cattive abitudini

Una stretta sui controlli per provare ad arginare l’abbandono illegale dei rifiuti. L’amministrazione Accorinti ci riprova, ancora una volta con la Polizia Municipale. Stavolta in campo c’è anche MessinaServizi che ormai da un mese gestisce i servizi di igiene ambientale e che ha iniziato a toccare con mano quanto può pesare l’inciviltà di chi non riesce a capire che bisogna rispettare delle regole quando si butta la spazzatura, che ci sono orari e giorni, che bisogna differenziare ed evitare di vanificare gli sforzi di tutti quei cittadini che invece questo lo hanno capito e ne hanno fatto uno stile di vita. La sensibilizzazione però non può bastare da sola e dunque via ai controlli.

Questa mattina c’è stato incontro all’assessorato all’Ambiente, tra l’assessore Daniele Ialacqua, il comandante del Corpo di Polizia municipale, Calogero Ferlisi, il responsabile del servizio Annona, Giuseppe Lo Surdo; e l’amministratore unico di Messinaservizi Bene Comune, Beniamino Ginatempo. Una riunione che si è concentrata sul tema dei controlli ambientali per l’abbandono illecito dei rifiuti da parte di cittadini, esercenti e mercati, e dell’incremento della raccolta differenziata. Nel corso della riunione è stata progettata la riorganizzazione del servizio nei mercati, compresa l’educazione e l’informazione degli operatori, e del controllo nei mercati rionali, allo scopo di intercettare una maggiore raccolta di frazione organica e secca, soprattutto carta e cartone. Si è previsto un più serrato controllo sul conferimento di rifiuti speciali da parte di standisti di pescherie e macellerie, e la rimozione dei cassoni usati dagli operatori per i rifiuti in indifferenziati. Sono stati programmati controlli più serrati contro l’abbandono dei rifiuti per strada, legati alla rimozione dei cassonetti, il conferimento abusivo nei cassonetti di rifiuti speciali ed il mancato rispetto delle ordinanze sindacali. E’ stata infine concordata l’organizzazione di seminari di formazione per i vigili urbani che effettueranno il servizio e di corsi per abilitare i dipendenti di Messinaservizi Bene Comune ed i volontari al ruolo di ispettori ambientali, che affianchino i vigili urbani nell’attività di controllo del territorio. Le attività saranno avviate a partire da lunedì 9.