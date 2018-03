Messina, 66enne muore dopo colonscopia, aperta inchiesta

Era stata ricoverata al Policlinico, nel reparto Malattie croniche intestinali, per effettuare alcuni accertamenti, tra i quali una colonscopia regolarmente eseguita la mattina del 16 marzo scoso. Ma Irene Accetta, insegnante all'istituto agrario Cuppari di San Placido Calonerò, non è più tornata a casa. Il pomeriggio seguente all'esame, una crisi respiratoria improvvisa l'ha strappata all'affetto del marito, che non ha potuto neppure darle un ultimo saluto.

Aveva soltanto 66 anni ed ora i suoi familiari vogliono capire cosa è accaduto. Per questo hanno presentato denuncia ai Carabinieri, assistiti dall'avvocato Pietro Venuti.

Ad occuparsi del caso è adesso il sostituto procuratore Marco Accolla, che ha disposto l'acquisizione delle cartelle cliniche della donna e affiderà l'esame medico legale sul corpo dell'insegnante per stabilire anzitutto l'esatta causa del decesso.

Il marito ha raccontato nella denuncia che l'esame del colon sembrava essere andato bene, la moglie è tornata in reparto in tarda mattinata e vedendola serena poco dopo le 14 il marito si è allontanato. Poco dopo, però, è stato richiamato d'urgenza dal personale del Policlinico: gli comunicavano che la moglie stava male e chiedeva di vederlo subito. Quando è arrivato in ospedale, Irene era già in rianimazione ed è spirata nel giro di un'ora.