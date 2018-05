Oggi, a Cairoli, "la salute scende in piazza"

Una giornata dedicata interamente alla sensibilizzazione, durante la quale verranno fornite informazioni sulla prevenzione e verranno effettuati screening di controllo gratuiti. I protagonisti di tale giornata saranno la prevenzione e i più piccini, infatti ci saranno due progetti dedicati interamente a loro : progetto Smile-X (clown terapy) e l’ospedale dei pupazzi.

"La salute in piazza" è in programma oggi a Cairoli dalle 9.30 alle 20, seconda edizione organizzata dal Sism Messina (segretariato studenti in medicina) e dal Policlinico. Durante tutta la giornata sarà possibile effettuare test di screening gratuiti e fino alla 14 sarà possibile effettuare test rapidi dell’Hiv.



Il progetto si propone di sensibilizzare la popolazione riguardo varie tematiche di interesse pubblico nell’ambito della salute in maniera complessiva. Il fine dell’evento consiste nella promozione del completo stato di salute della popolazione. Il Sism si propone di tendere a tale obiettivo portando all’attenzione della cittadinanza sia il vero significato di “salute”,sia i suoi principali determinanti. Questo rendendo la popolazione capace di “conoscere” e di conseguenza “riconoscere” eventuali comportamenti nocivi,facendo sì che gli stessi cittadini si facciano fautori della diffusione di tale ideale.