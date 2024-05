Parcheggio di Paradiso. Basile: “Dispiace per il sequestro ma è necessario”

Il sindaco promette che farà di tutto per fare riaprire le tre aree di parcheggio sulla litoranea

MESSINA – Federico Basile commenta il fatto del giorno: il sequestro del cantiere del parcheggio di Paradiso. Il sindaco si dice “dispiaciuto ma appare fondamentale la verifica del materiale utilizzato dalla ditta e il rispetto delle norme ambientali. Faremo di tutto per far riaprire le tre aree a parcheggio”.

“Il Comune di Messina farà di tutto per far riaprire le tre aree a parcheggio”

Così s’esprime il sindaco: “Oggi il Corpo della polizia municipale del Comune di Messina ha dovuto sequestrare parte di un’area interessata dai lavori per la sistemazione dei tre parcheggi posti lungo la litoranea nella contrada di Pace. Si tratta degli interventi di rifioritura e salpamento delle barriere poste lungo la costa ionica, appaltati dal commissario contro il dissesto idrogeologico della Regione siciliana”.

Continua il sindaco: “Siamo dispiaciuti per il rallentamento che subiranno i lavori. Nello stesso tempo, si è coscienti che le norme ambientali vanno rispettate e quindi va verificato che il materiale utilizzato dalla ditta sia conforme alla normativa vigente. Il Comune di Messina, che attende l’esecuzione dei lavori ormai da un anno, monitora con il proprio personale l’evoluzione della vicenda e farà tutto quanto il possibile per riaprire le tre aree a parcheggio”.

