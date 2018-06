La Polisportiva riapre le porte della piscina "Magazzù"alla città

Ha preso il via l’estate alla piscina “Vittorio Magazzù”. Nell’impianto natatorio della Polisportiva Messina, collocato a Fiumara Guardia, si vivranno tre intensi mesi di attività sportive, ludico-motorie e sociali. Ricco il programma delle attività in programma come il fitness, acqua fitness, aerobica-step, balli di gruppo, un grest per i più piccoli e vari tornei, oltre naturalmente ai corsi di nuoto libero, nuoto, nuoto per bambini-lattanti, canoa e mini-pallanuoto.

Tra i qualificati istruttori, tecnici federali e laureati in Scienze Motorie, vi è la campionessa olimpica del Setterosa Silvia Bosurgi, il cui compito è anche quello di andare alla ricerca di nuove promesse da inserire nel mondo della pallanuoto. In questi giorni intanto, la prestigiosa società sportiva peloritana, sta definendo i dettagli di tante originali iniziative, che saranno pubblicizzate nelle prossime settimane.



Da sottolineare che la piscina “Vittorio Magazzù” è aperta tutti i giorni dalle ore 8 alle 20 (ultima entrata alle ore 19) e per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 339-1510417 o utilizzare le email: segreteriapolmessina@libero.it