Il Real San Filippo a Villafranca per credere nel sogno playoff

Fine settimana caldo per il Real San Filippo. La compagine peloritana, settima forza del campionato di Terza Categoria, ancora in lotta per un posto nei playoff, domani sarà ospitata dal Villafranca. Ben sette le formazioni che da qui alla fine si giocheranno i quattro posti utili per la post season. I giallorossi di mister Bagnato sono chiamati a vincere e non sbagliare.

Peloritani che quindi, ai fini del raggiungimento dell'obbiettivo, devono dar fondo a tutte le loro energie così come sucesso contro Pagliara, Real Zancle e Casalvecchio. Dopo la sfida in terra tirrenica, per i giallorossi nuovo riposo in vista, poi, del finale di stagione che li vedrà opposti al Don Peppino e Città di Antillo.

Proprio contro il Don Peppino sarà sfida spareggio per tentare di entrare nei playoff ma occhio anche al Cus Unime, Pagliara e Real Zancle, compagini ben attrezzate e allo stesso tempo organizzate e pronte anche loro al salo di qualità. Tuttavia, in questo finale di stagione, i valori in campo si azzerano, e anche il Real San Filippo spera di inserirsi nel quartetto, per un sogno che si spera, diventi realtà.