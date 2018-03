Rebus irrisolto sul futuro dell'amministrazione Aveni

Nelle scorse elezioni il Sindaco Aveni aveva vinto con uno scarto sottile di appena 27 voti. Il suo sfidante non eletto, Giuseppe Panasiti, ha annunciato per primo la sua ricandidatura rinsaldando l'opposizione.

Mancano poche settimane al voto delle amministrative e anche Tripi farà la sua parte. Il Sindaco attuale, l'avvocato Pippo Aveni, riconfermato già 5 anni fa e giunto al suo secondo mandato consecutivo, non potrà ricandidarsi. Eppure non è ancora stata sciolta la riserva sul nome che guiderà la sua coalizione.

Nel frattempo, si è aperta una frattura politica interna in quanto l'attuale presidente del consiglio comunale, Francesco Gatto, molto vicino a Diventerà Bellissima, ha scelto di correre a Sindaco a prescindere dalle scelte dell'amministrazione Aveni. Quello che un tempo era il "fedelissimo" ha scelto di correre da solo.

Mancano poche settimane al voto tuttavia non si è ancora individuato un nome. Indiscrezioni parlano di un giovane "di rottura" rispetto alla continuità - Aveni è già stato Sindaco negli anni passati, per un totale di 20 anni - ma sembra esclusa, al momento, l'ipotesi dell'ex Assessore ai lavori pubblici, l'architetto Salvatore Gitto, già dimissionario dopo il voto di 5 anni fa. Un nome che non sembra convincere a pieno la maggioranza.