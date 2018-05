C'eravamo tanto amati: Lucy Fenech abbandona Accorinti e si candida con Saitta

Alla fine di questa esperienza amministrativa, e a prescindere da quale sarà il responso delle urne a giugno, per Renato Accorinti resta un dato che non può essere ignorato: su quattro consiglieri che erano stati eletti nel 2013, Accorinti ne ha persi tre strada facendo. E così, nel bel mezzo di una campagna elettorale al veleno, a rompere ulteriormente gli equilibri, arriva l'ufficializzazione della candidatura di Lucy Fenech con Antonio Saitta. La capogruppo accorintiana in consiglio comunale per cinque anni, non solo ha deciso di lasciare il mondo accorintiano, ma sarà in corsa in queste elezioni nella compagine di centrosinistra.

"Ho deciso di continuare a mettere la mia vita a disposizione della mia città. Per cinque anni l’ho fatto impegnando tutta me stessa coerentemente fino all’ultimo giorno di Consiglio comunale nel mio ruolo di consigliera e capogruppo di Cmdb, ruolo di cui sono stata fiera. Ho portato avanti tante battaglie ed iniziative nella linea della trasparenza, della responsabilità, della legalità, dei diritti dei più deboli, della partecipazione, del recupero di aree straordinarie come quella dell’ex seaflight" scrive Lucy Fenech per annunciare il suo addio ad Accorinti e il suo nuovo impegno.

"Ho sostenuto sempre con lealtà e in modo critico l’amministrazione Accorinti, ma pian piano ho visto naufragare quel sogno che ha animato la speranza di tanti nel 2013. L’assenza nelle periferie, nei quartieri più popolari, tra le gente a cui avevamo promesso di esserci. La mancata rivoluzione della macchina amministrativa che tanto ha condizionato tutto il nostro operato; la perdita di un esercito di gente che voleva solo dare una mano gratuitamente alla nostra città per restare spesso troppo chiusi, mancando proprio di quella partecipazione che avrebbe dovuto essere il nostro cavallo di battaglia… questi solo alcuni dei temi su cui per anni mi sono scontrata con l’amministrazione cercando di dare un contributo costruttivo" spiega la consigliera che soprattutto negli ultimi tempi anche in aula non aveva risparmiato qualche attacco alla sua amministrazione, pur rimanendo su quello scranno dell'aula fino alla fine.

"Non sono un’accorintiana pentita, continuo a voler bene a Renato e a tantissimi che hanno scelto di proseguire a sostenerlo. Rispetto le scelte, alcune molto sofferte, di ciascuno di loro. Ma la mia valutazione politica è che oggi bisogna andare oltre. È stato molto difficile per me scegliere di lasciare gli affetti più cari e un’esperienza che conosco molto bene per aprirmi ad una nuova avventura di servizio. Restare nel mondo accorintiano era per me la scelta più comoda, ma non la più coerente con me stessa, avendo maturato nel tempo di non poter sostenere più Renato come sindaco.

Ho sperimentato in questi anni che non esiste un progetto perfetto e che nessuna esperienza è fatta solo di luci. Con questa consapevolezza ho scelto di mettermi in gioco a sostegno di Antonio Saitta, persona che stimo da anni, e che oggi per me rappresenta il sindaco giusto per la nostra città" dice la Fenech che dunque non crede più nel progetto accorintiano e vede in Saitta l'unico "oltre" per la città.

In realtà già da tempo era poco gradita agli ambienti più strettamente legati a Cambiamo Messina dal Basso, sempre stata espressione più dell'area di Indietrononsitorna e di Elio Conti Nibali, che allo stesso modo ha "mollato" Accorinti strada facendo, Lucy Fenech in questi anni è stata anche spesso molto polemica nei confronti di molti colleghi d'aula stigmatizzando spesso logiche e strategie di partito nelle dinamiche d'aula. Oggi però la sua scelta politica la vedrà schierata in una compagine fatta anche di partiti.

Francesca Stornante