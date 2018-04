Lo Monte: Ben venga Trischitta ma il candidato sindaco si decide in Assemblea

“Pippo Trischitta è un contributo importante e sono contento se dovesse avvicinarsi alla Lega, ma le decisioni sul candidato sindaco si prendono insieme. Salvini ieri sera ha commissariato tutti gli organismi direttivi della Sicilia, il commissario regionale è il senatore Stefano Candiani, e nei prossimi giorni terremo le assemblee, l’ultima delle quali sarà il 29 aprile. Dobbiamo ricostituire gli organismi e solo insieme possiamo concordare quale sia la candidatura sindaco migliore”.

Il parlamentare Carmelo Lo Monte commenta così la conferenza stampa di Trischitta a seguito dell’incontro avuto dall’ex consigliere comunale con Salvini.

“Non basta prendersi un caffè per essere candidati- prosegue Lo Monte- Stiamo organizzando gli incontri con i militanti e la base per gestire la fase in vista delle elezioni. Come ho già detto il 30 aprile comunicheremo la nostra decisione. Non posso ancora dire se appoggeremo un candidato che già c’è oppure se decideremo di andare da soli e con chi. Una sola cosa escludo: qualsiasi coalizione con il centro sinistra. Mi sembra evidente”.

Lo Monte quindi, attento anche a quanto sta avvenendo a livello nazionale non esclude di convergere sul nome del centro destra, cioè Bramanti, né per ipotesi sul candidato del M5S (qualora dovesse nascere un governo M5S-Lega), cioè Sciacca.

Gli eventi nel Paese sono in continua evoluzione e da oggi al 30 aprile ci sono 10 giorni che in politica possono equivalere ad un tempo molto lungo….

Rosaria Brancato