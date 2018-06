Il centro-sinistra: nessun apparentamento nè con Bramanti nè con De Luca

Si susseguono in questi giorni notizie di ipotetici accordi tra la coalizione del centro-sinistra o parti di essa con l’uno o l’altro dei due candidati che hanno raggiunto il ballottaggio nelle elezioni per la scelta del Sindaco della città di Messina. A tal proposito ci corre l’obbligo di precisare quanto segue. Martedì scorso è stata tenuta una conferenza stampa in cui la coalizione, per bocca del suo candidato a Sindaco Antonio Saitta, ha espresso chiaramente la propria posizione. Essa può essere riassunta nei seguenti due punti. Primo, nessuna indicazione di voto: ciò lascia gli elettori che hanno sostenuto al primo turno il centro-sinistra liberi di scegliere il candidato che reputano migliore. Secondo, opposizione in Consiglio comunale: qualunque candidato risulterà eletto al ballottaggio, la rappresentanza consiliare del centro-sinistra sarà fermamente collocata all’opposizione nell’interesse della città. Per quanto ci riguarda, pertanto, non ci saranno collegamenti di qualsiasi tipo e/o a sostegno dell’uno o dell’altro dei due candidati al ballottaggio.



Pietro Navarra

Francesco De Domenico