“Ritornato”, a S. Alessio l’anteprima del film dell’italo-americano Micheal Cavalieri

Il mediometraggio è stato girato a Limina e racconta una storia di emigrazione e riscoperta delle proprie origini

S. ALESSIO – Venerdì 10 maggio, alle 19, all’Elihotel di S. Alessio sarà presentato in anteprima per la riviera jonica il mediometraggio dell’attore e regista italo-americano Micheal Cavalieri. Si intitola “Ritornato” ed è stato girato a Limina qualche anno fa. Racconta la storia del nonno del regista, Agatino Alibrandi, nato nel 1900 nel piccolo centro dell’Agrò e coraggiosamente emigrato a New York nel 1921. Michael Cavalieri ha debuttato sul grande schermo nel 1994 recitando in “The Next Karate Kid” (Karate Kid 4) di Christopher Cain. Nella sua carriera può vantare numerose apparizioni in film e serie televisive di successo, come “Last Man Standing” (Ancora vivo), “ER”, “I Sopran”o e “NYPD Blue”. Recentemente si è dedicato alla regia, firmano il pluripremiato “La porta dell’inferno” sul dramma dei bambini impiegati nelle miniere di zolfo siciliane.

L’intervista di Carmelo Caspanello a Cavalieri e Sergi

Per realizzare “Ritornato”, Michael Cavalieri si è avvalso di una produzione con attori e maestranze locali, supervisionate dal regista Fabrizio Sergi. Nel film racconta la riscoperta delle origini di un immigrato di terza generazione che ha sempre saputo di avere dei nonni dal cognome Alibrandi che provenivano da Limina, semi sconosciuto paesino delle colline messinesi.

L’evento è patrocinato dal Cinit-Cineforum Italiano. Il giorno prima, giovedì 9 maggio, si svolgerà una conferenza stampa di presentazione. Venerdì 10 maggio, prima della proiezione del film, interverranno i sindaci di Limina, Filippo Ricciardi, e S. Alessio, Domenico Aliberti, la presidente della Proloco, Pina Basile, e il presidente del Cinit, Massimo Caminiti. Il regista dialogherà invece con il critico cinematografico Massimo Cicala e con Fabrizio Sergi. L’ingresso alla proiezione è libero fino ad esaurimento posti.