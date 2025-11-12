 10 kg di marijuana nel furgone, corriere della droga fermato ai traghetti di Messina

Alessandra Serio

Tag:

mercoledì 12 Novembre 2025 - 12:04

I carabinieri hanno trovato 18 buste nel doppiofondo ricavato nel cassone

Messina – E’ una vecchia conoscenza delle forze dell’Ordine il 47enne fermato dai carabinieri di Messina ai traghetti provenienti dalla Calabria. Nel mezzo su cui viaggiava gli uomini della Compagnia Messina Centro hanno trovato 10 kg di marijuana.

Cassone con doppiofondo

Quando è stato fermato per un normale controllo, l’uomo ha dato segni di nervosismo che, insieme ai suoi precedenti, hanno convinto i militari dell’Arma a perquisire il veicolo. E’ così che hanno scoperto, nel cassone del furgone, un doppio fondo dove erano nascosti 18 buste di plastica termosaldate contenenti 10 kg di marijuana, potenzialmente utilizzabili per realizzare centinaia di dosi da immettere sulle piazze di spaccio.

In carcere per spaccio

L’uomo è stato quindi arrestato e la droga consegnata ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le analisi di laboratorio.

Adesso il 47enne è dietro le sbarre del carcere di Gazzi in attesa di comparire davanti al giudice per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

