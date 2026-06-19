 100 baracche in via Rosso da Messina. Scelta delle case per 6 famiglie

100 baracche in via Rosso da Messina. Scelta delle case per 6 famiglie

Redazione

100 baracche in via Rosso da Messina. Scelta delle case per 6 famiglie

venerdì 19 Giugno 2026 - 11:40

Il punto su un ambito del risanamento

Le famiglie residenti in via Rosso da Messina, come da censimento richiesto dalla Struttura Commissariale e concluso da ArsiMe, sono complessivamente 100.

Il sub commissario al risanamento, Santi Trovato, fa il punto su quest’ambito. “Si sta procedendo con il lotto 2 nel quale sono state censite 27 famiglie. E’ stato richiesto ad ArisMe di avviare l’iter per la scelta delle case per le prime 6 famiglie creando un sub lotto A in modo da poter avviare le demolizioni a conclusione di questa fase e poi proseguire con la parte restante del sub lotto. Sempre in via Rosso da Messina sono già state avviate e si sono concluse le prime demolizioni delle baracche lasciate libere da assegnatari e che erano diventate ricettacolo di rifiuti”.

Trovato, infine, ricorda “che la Struttura Commissariale ha in corso da nord a sud, in diversi ambiti di risanamento, molti cantieri di demolizione, bonifica, costruzione, riqualificazione e rigenerazione che richiedono tutti uguale impegno, attenzione e sollecitudine, compresa la via Rosso da Messina”.

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