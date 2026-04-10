Risanamento. Demolizioni concluse in via Rosso da Messina e iniziate al rione Ariella

6 baracche in via Rosso da Messina e 7 in via del Proto, al Rione Ariella. Poi si passerà a largo Diogene

Sono state concluse le demolizioni in via Rosso da Messina, ora le ruspe dell’impresa Lutiviem si sono spostate in via del Proto, al rione Ariella (nelle foto).

Già iniziate le prime operazioni di demolizione selettiva e si sta procedendo con lo smaltimento degli ingombranti e con l’abbattimento delle baracche (complessivamente ne saranno buttate giù sette).

Successivamente al completamento dei lavori nel rione Ariella, riprenderanno le demolizioni al Largo Diogene.