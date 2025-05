“100 milioni di euro per il nuovo porto turistico di Santo Stefano di Camastra”

Germanà: "Opera strategica in posizione baricentrica tra Palermo e Messina e dista solo trenta miglia dalle Eolie"

SANTO STEFANO DI CAMASTRA – Nuovo porto turistico di Santo Stefano di Camastra: un investimento di 100 milioni di euro. Mette in evidenza il senatore Nino Germanà, segretario regionale della Lega in Sicilia: “Si va avanti speditamente per la realizzazione. Ho preso parte all’evento a Palazzo Trabia, a Santo Stefano di Camastra, per la firma della convenzione relativa alla progettazione, realizzazione e gestione dell’infrastruttura. Ho voluto essere presente, al fianco dell’amministrazione comunale e dell’Impresa concessionaria Costruzioni Bruno Teodoro spa, insieme agli esponenti del governo Schifani e agli altri deputati regionali intervenuti, quale componente della commissione Trasporti del Senato”.

Germanà: “La posizione strategica in Sicilia del nuovo porto turistico tra Palermo e Messina”

Continua Germanà: “Il porto turistico di Santo Stefano di Camastra é un’opera attesa da anni che verrà realizzata in project financing e si inserisce in un contesto territoriale strategico. E va ricordato che sarà servito dall’autostrada A20 Palermo-Messina. Inoltre la nuova infrastruttura sarà in posizione perfettamente baricentrica tra Palermo e Messina, e disterà solo 130 km dall’aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo. Oltre al collegamento autostradale, il porto turistico potrà godere anche del collegamento diretto con la stazione ferroviaria attraverso un sottopasso pedonale che, in poco più di 100 metri, condurrà dalla fermata del treno all’ingresso dell’infrastruttura portuale. In pratica dall’aeroporto di Palermo, direttamente collegato al terminal ferroviario, sarà possibile raggiungere il porto di Santo Stefano di Camastra, con il solo utilizzo di mezzi pubblici, in aderenza ai principi di sostenibilità su cui è incentrata l’azione del governo di centrodestra”.

Conclude il senatore: “La posizione baricentrica di Santo Stefano di Camastra sulla costa occidentale dell’Isola garantisce anche la prossimità con le Eolie, distanti solo 30 miglia. Il nuovo porto turistico è certamente un progetto importante per lo sviluppo economico, turistico e occupazionale di tutto il comprensorio, che guarda al futuro nel rispetto dell’identità e delle vocazioni di questo territorio”.