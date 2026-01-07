Serie D, l’Enna vince nel recupero e allunga sul Messina

Si risolve in favore dei locali il recupero salvezza, biancoscudati ora a tre punti dai playout e cinque dalla salvezza diretta. Fondamentali saranno gli scontri diretti

MESSINA – Le brutte notizie in casa Messina non finiscono con il tonfo in quel di Palermo, infatti dal recupero giocato quest’oggi tra Enna e CastrumFavara, la partita era stata rinviata causa nebbia a fine 2025, esce vincente l’Enna che distava solo due punti dai biancoscudati che vedevano la zona playout ad un passo. Non viene comunque per nuocere tutto il male in quanto il CastrumFavaranon se la passava certamente bene essendo a quota 17 punti.

Così finalmente allineata la classifica il Messina si trova a meno due punti dalla zona playout e meno cinque dalla salvezza diretta. Infatti in appena due punti ci stanno sei squadre: Sancataldese, prossima avversaria del Messina, Enna, Vigor Lamezia a 19, Acireale a 18, CastrumFavara e Ragusa a quota 17. Il gruppo in fondo è compatto e il Messina vincendo gli scontri diretti che arriveranno potrebbe tranquillamente togliersi dalla zona rossa.

Bisognerà iniziare già da domenica quando la Sancataldese verrà a far visita alla squadra di Romano al “Franco Scoglio”. Il giudice sportivo ha messo a referto i cartellini gialli per Azzara, quarto giallo entra in diffida come lo è già da alcune settimane De Caro, in caso di nuova ammonizione salterebbero la successiva partita. Sanzionati contro l’Athletic Club Palermo anche Saverino, seconda ammonizione in campionato, e Bombaci, prima per lui. Non ci saranno squalificati né tra le file del Messina né tra quelle della Sancataldese.

Classifica girone I

Savoia 34

Nuova Igea Virtus 34

Ac Palermo 32

Nissa 32

Reggina 30

Milazzo 29

Sambiase 28

Gela 25

Gelbison 23

Vibonese 23

Sancataldese 19

Vigor Lamezia 19

Enna 19

Acireale 18

Castrumfavara 17

Ragusa 17

Acr Messina 14 (14 punti di penalizzazione)

Paternò 10