Addio ad Armando Russo, decano del giornalismo cattolico peloritano

Il ricordo dei vertici dell'Ucsi di Messina. Dalle Universiadi alla visita in città di Giovanni Paolo II, tante le sue esperienze

MESSINA – “Il ricordo di Armando Russo, classe 1934, figura di spicco del giornalismo cattolico peloritano, resterà indelebile nel cuore di quanti lo hanno conosciuto apprezzandone le indiscusse doti umane e culturali”. Con grande commozione lo ricordano Laura Simoncini e Domenico Interdonato, rispettivamente presidente e vicepresidente dell’Ucsi di Messina che insieme a tutti i componenti dell’associazione “piangono la scomparsa di Armando Russo, figura di spicco e di rara bontà che da sempre ha animato i giornalisti cattolici messinesi e siciliani”.

Già vicepresidente di Ucsi Messina “Carmelo Garofalo”, le sue iniziative hanno accompagnato negli ultimi cinque lustri la vita associativa dell’Unione Cattolica della Stampa Italiana, sezione di Messina e della Sicilia.

Giornalista pubblicista dal 1980, era iscritto all’Odg Sicilia e ha diretto diverse testate giornalistiche online e collaborato con riviste di settore a livello nazionale. Dirigente del Comune di Messina, ha curato nel 1977 l’organizzazione delle Universiadi, in particolare le gare di nuoto svoltesi nel complesso sportivo “Cappuccini”. Fu pure impegnato nell’organizzazione della visita di Giovanni Paolo II a Messina, avvenuta l’11 giugno del 1988, in occasione della canonizzazione di Santa Eustochia Calafato.

“Nel campo associativo ricordiamo la sua attività da ambientalista con la decennale presidenza regionale all’Ekoclub”, aggiungono Simoncini e Interdonato.