Messina. Pedone 76enne investito da una moto, è in codice rosso

mercoledì 07 Gennaio 2026 - 22:09

L'incidente stasera in via Garibaldi. Indagini in corso della polizia municipale

MESSINA – Incidente stasera in via Garibaldi a Messina, all’altezza della chiesa di Santa Caterina. Un pedone di 76 anni è stato investito da una moto. Il motociclista, 25 anni, si è fermato per soccorrerlo. L’anziano, le cui condizioni sono gravi, è stato trasportato dal 118 in ospedale. Era comunque vigile quando è stato portato in ambulanza,

Le indagini sono in corso da parte della polizia municipale, guidata dal comandante Giovanni Giardina. Il 25enne risulterebbe privo di patente ma si stanno facendo le verifiche. Per lui, i test su alcol e droga.

