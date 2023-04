100 uova di cioccolato per i bambini ricoverati: la Pasqua di Abc negli ospedali - Tempostretto

Iniziative al Policlinico e al Papardo di Messina a cura dell'associazione Amici dei bimbi in corsia, con balli e musiche

MESSINA – 100 uova di cioccolato acquistate per i bambini ricoverati. E in più balli e musiche per la Pasqua 2023. Un’iniziativa dei volontari dell’associazione Abc – Amici dei bimbi in corsia, che da oltre tredici anni sono impegnati nella loro attività di volontariato e umanizzazione dei reparti del Policlinico “Gaetano Martino” di Messina. Primo appuntamento questa mattina alle 11 nell’atrio del Padiglione NI del Policlinico, dove i volontari Abc, in collaborazione con Giusy Rodi di Studio Party e con il “coniglietto pasquale”, hanno in programma d’intrattenere bimbi, genitori e personale sanitario con balli e musica. Subito dopo saranno donate le uova di cioccolato, comprate con il ricavato delle donazioni ricevute dall’associazione.

Nei prossimi giorni, l’iniziativa dell’associazione verrà replicata anche all’ospedale Papardo, dove una delegazione di volontari distribuirà altre uova di cioccolato.

