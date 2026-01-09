 Previsioni Pil, "Messina non cresce ed è sempre più lontana da Catania e Palermo"

Redazione

venerdì 09 Gennaio 2026 - 10:00

L'allarme della Cgil: "Quest'anno stimata una crescita di appena lo 0,26%" nel territorio metropolitano

MESSINA – Le previsioni economiche per il 2026 confermano una crescita moderata a livello nazionale, ma mettono ancora una volta in  evidenza il forte divario tra territori. Secondo i dati dell’Ufficio  studi Cgia (Confederazione generale italiana dell’artigianato), su previsioni Prometeia, il Pil italiano crescerà dello  0,66%, mentre il Mezzogiorno si fermerà al +0,51%, restando indietro  rispetto al Centro-Nord.

Ad analizzare i dati la Cgil di Messina: In questo contesto, la nostra provincia si colloca nelle ultime posizioni della classifica nazionale, con una crescita del Pil stimata appena allo +0,26% nel 2026. Un dato che segnala una grave fragilità strutturale, distante dalla media nazionale  e dalle province più dinamiche del Paese. Il modello economico e produttivo continua a non registrare una crescita nel confronto con altre province come Varese, Bologna, Reggio Emilia. Ed è evidente come queste crescono quasi quattro volte più di Messina grazie a investimenti, politiche industriali e qualità del  lavoro. Anche in diverse aree del Mezzogiorno si registrano risultati  migliori, mentre Messina resta bloccata in una crescita debole che non produce occupazione stabile né sviluppo duraturo”.

“La provincia di Messina è fuori dai circuiti della crescita”

“Questi numeri certificano ciò che denunciamo da tempo, Messina è fuori dai circuiti della crescita, e senza un intervento deciso e politiche mirate il divario con il resto del Paese continuerà ad aumentare”,
dichiara il segretario generale della Cgil Messina Pietro Patti. “Non si tratta di una semplice flessione congiunturale – prosegue il segretario della Cgil – ma del risultato di anni di ritardi su infrastrutture, servizi pubblici, politiche industriali e lavoro di qualità. La fine della spinta del Pnrr rischia di aggravare ulteriormente una situazione già critica”.

“Se a tutto ciò – osserva  ancora la Cgil Messina – aggiungiamo le diverse crisi in atto, dalla  Cargill alla Duferco, il quadro è preoccupante. All’interno della Sicilia, Messina continua a occupare le retrovie, 
superando solo poche province in maggiore difficoltà e restando lontana da realtà come Palermo e Catania. “È la dimostrazione – aggiunge Pietro  Patti – che senza una strategia per il Sud e per le aree più fragili, la  crescita rimane un dato statistico che non migliora la vita delle persone”.

“Senza un cambio di rotta del governo nazionale e regionale Messina ai margini dello sviluppo”


Per la Cgil Messina è “necessario aprire immediatamente una vertenza territoriale che metta al centro un lavoro stabile e sicuro, investimenti pubblici e privati mirati, il rafforzamento della pubblica amministrazione e dei servizi ma soprattutto una vera politica industriale per il territorio”. “Senza un cambio di rotta deciso da parte del governo nazionale e regionale – conclude il segretario generale – Messina rischia di restare  ai margini dello sviluppo, pagando un prezzo altissimo in termini di  lavoro, diritti e coesione sociale”.

