11° Tindari Rally, la Scuderia Nebrodi Racing chiude al terzo posto

Nel weekend del 25-27 settembre la Scuderia Nebrodi Racing protagonista sulle strade di casa forte di ben 29 equipaggi

L’11° Tindari Rally, andato in scena sulle strade messinesi, tra il Mar Tirreno ed i Monti Nebrodi e Peloritani, nel weekend del 25-27 settembre scorsi, ha visto la Scuderia Nebrodi Racing protagonista sulle strade di casa, forte di ben 29 equipaggi a tenere alta la sua bandiera. Sesto e penultimo appuntamento della Coppa Rally di Zona 9 Sicilia e del Campionato Siciliano Rally, la gara organizzata da CST Sport in collaborazione con ASD Librizzi ha visto coinvolti i Comuni di Falcone, Gioiosa Marea, Montalbano Elicona, Oliveri, Patti, Tripi Abakainon e San Piero Patti. Tra alterne fortune tutti i portacolori, piloti e navigatori, di Scuderia Nebrodi Racing hanno dato il massimo, permettendo al sodalizio messinese di chiudere al terzo posto nella classifica riservata alle Scuderie.

Su strade da più parti considerate “Università del rallismo”, siciliano e non solo, teatro delle speciali “Tindari”, la novità di questa edizione, “Gioiosa Marea”, “Tripi Abakainon” e “Santa Maria-Polverello” per oltre 70 chilometri contro il cronometro. Bella ed avvincente la lotta per la supremazia tra le Rally4: entrambi alla guida di Peugeot 208 spinte dal motore turbo, Angelo Candido, affiancato da Alfredo Cicirello, ha condotto una gara in progressione, per la prima volta alla guida della vettura del Leone, migliorando prova dopo prova e conquistando il terzo gradino del podio di classe. Più veloce di appena 5 secondi il giovane e veloce Claudio Greco, in questa occasione con Federico Tomasello alle note, ha raggiunto la piazza d’onore sia nella classe che tra gli Under 25, ma soprattutto un’eccellente 11° posto assoluto e la brillante vittoria di categoria nella Coppa Rally di Zona. A metà novembre si confronterà con i migliori a livello nazionale nella Coppa Città di Lucca, cercando di conquistare la corona di vincitore della Coppa Italia Rally 2026.

Sempre su Peugeot 208, ma con motore aspirato, in classe R2 erano presenti diversi alfieri Nebrodi Racing: Giuseppe Leonte-Federico Lapoli sono alla fine risultati quinti di classe, davanti a Giovanni Biondo e Luca Germanà, sesti al debutto sulla Leoncina, un po’ sfortunati ma autori di una bella gara, Giuseppe Messina e Roberto Interdonato sono settimi, Federico Mondello in coppia con Danilo Scaglione noni. Al ritorno alle corse Andrea Borrello, affiancato da Cristina Pichilli, dopo lo stop nella prima giornata di gara, ha rimontato posizioni chiudendo decimo di classe, appena davanti a Carmelo Schepisi, abitualmente sul sedile di destra, che in coppia con Desirèe Calabria è risultato undicesimo dopo analoga sfortuna.

In classe Rally5, entrambi a bordo di Renault Clio, compongono un podio quasi interamente Nebrodi Racing l’Under 25 Riccardo Mondello, affiancato alle note da Filippo Pintabona, vittorioso dopo lo stop al Nebrodi, e Salvatore ed Alessio Lo Vano sul gradino più basso del podio. In classe N2 era presente un nutrito gruppo di piloti e navigatori a rappresentare la Scuderia messinese. Sulle piccole e grintose Peugeot 106 Rallye sono riusciti ad occupare una classifica di categoria interamente Nebrodi Racing Salvatore Calabrò, vincitore insieme a Sabrina Ferraro, davanti a Mattia Tirintino e Federica Schepisi, secondi, ed ai “Cannarella Brothers”, Samuele al volante e Mattia a leggere le note, terzi. Quarto di classe, al debutto, Fabrizio Mondello, insieme ad Elia Natoli.



Nella categoria Racing Start, ovvero le vetture più vicine alla serie, battesimo al volante, dopo diverse gare affrontate da copilota, celebrato con una netta vittoria per Alex Tirintino, affiancato sulla piccola Fiat Cinquecento di classe RS Plus 1150 da Alessio Borrello. Un altro trionfo per Nebrodi Racing in RS Plus 1400, con Pasquale Papa-Simone Ceraolo, già vittoriosi al Nebrodi, che si sono ripetuti a bordo della loro Peugeot 106 Rallye, oltre al quarto posto di classe ottenuto dai campioni in carica della Coppa Italia Rally Salvatore Randazzo e Tina Piccione. Terzo gradino del podio, sempre su Peugeot 106 ma di classe RS Plus 1600, per la coppia di amici Nino Miragliotta-Nicoletta Gioè, come già accaduto al Rally Valle del Sosio di inizio stagione.

Gara sfortunata il Tindari Rally 2026 per Danilo Cavazza e Matteo Verdone, in gara su Renault Clio R3 e costretti al ritiro sulla quinta speciale, così come per Denis Cono Genova e Salvino Lo Cascio, Renault Clio Rally5, Filippo e Cristina Tranchida, Peugeot 106 di classe N2, Nino Piccione-Davide La Mancusa, Salvatore Ceraolo-Gabriele Segreto e Gianluca Di Dio-Fabio Notaro, tutti su Peugeot 106-RS Plus 1400, Carmelo Marzullo-Giuseppe Longo su Renault Clio RS Plus 2000 e Francesco Furnari-Marco Lombardo su Fiat Grande Punto Diesel di classe RSD Plus 2.0.

Tra le vetture Storiche, protagoniste del Tindari Rally Historic, Enrico Falsetti con Giuseppe Paolillo alle note, su Peugeot 205 Rallye 1300, hanno conquistato un bellissimo secondo posto assoluto, dietro alla ben più potente BMW M3 di Fullone-Failla, mentre Enzo Biondo e Stefania Ballarino, su Opel Astra gruppo A-2000, hanno trionfato tra le Classic.