 Dama Bianca, la nuova residenza universitaria piace alle studentesse internazionali VIDEO

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Silvia De Domenico

Dama Bianca, la nuova residenza universitaria piace alle studentesse internazionali VIDEO

giovedì 01 Ottobre 2026 - 13:00

"Grazie a questi posti letto pesiamo meno sui nostri genitori", Hoda e Mey sono fiere di studiare a Messina

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Sono arrivate dall’Egitto e dalla Tunisia e sono fiere di studiare a Messina. Hoda Eldessouki e Mey Saidi sono due delle 20 studentesse che stamattina hanno avuto le chiavi delle nuove residenze universitarie. La struttura “Dama Bianca” è stata completamente ristrutturata dall’Ersu di Messina. Camere ampie, quasi tute singole, con bagno private. Spazi comuni come la cucina, la sala mensa e la sala studio. I nuovi spazi sono subito piaciuti alle studentesse internazionali.

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L’Ersu riapre “Dama Bianca”. L’inaugurazione

Ad inaugurare le nuove residenze il presidente dell’Ersu, Alberto De Luca e la rettrice Giovanna Spatari. Dopo il taglio del nastro gli studenti presenti hanno potuto visitare la struttura e ne sono usciti entusiasti. “E’ una giornata importante per il diritto allo studio. Oggi abbiamo accolto 20 studentesse internazionali, nei prossimi giorni continueremo con le assegnazioni. Questa struttura potrà dare una casa a 89 studenti”, spiega il presidente De Luca.

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“Questa città è perfetta per studiare”

“La camera singola col bagno privato è un sogno. L’anno scorso ho alloggiato al Liberty ma avevo la camera doppia e quindi sono contenta di questo spostamento”, racconta Mey. La studentessa tunisina di 21 anni è al terzo anno di Informatica e vive con entusiasmo l’esperienza a Messina. “Messina è perfetta, c’è tutto per noi studenti, dagli spazi in cui studiare, alle mense e la città mi piace molto. Mi trovo davvero bene sia a Messina che all’interno dell’Università”, racconta.

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“Grazie a questo alloggio peso meno sui miei genitori”

Felice anche la collega Hoda, studentessa egiziana di 23 anni al terzo anno di Medicina. “Mi trovo benissimo, sia all’Università che in città. Uso i mezzi pubblici e mi sposto facilmente”, racconta soddisfatta. “Ho sempre vissuto in case private pagando affitti costosi, questo spostamento è sicuramente un aiuto e sono felice di pesare meno sui miei genitori. Spero di entrare nella graduatoria anche l’anno prossimo, mi impegnerò e studierà sempre di più per farcela”, conclude la studentessa egiziana.

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