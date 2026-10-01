Messina. Premio “Fedeltà al lavoro e progresso economico”, domande entro il 30 ottobre

Riconoscimento dedicato agli imprenditori, alle attività storiche e ai dipendenti che hanno contribuito allo sviluppo del territorio

Valorizzare l’impegno degli imprenditori che, con il proprio operato, hanno contribuito allo sviluppo della provincia messinese, sia lavorando in un solo settore economico, sia operando in settori diversi. Questo l’obiettivo del Premio “Fedeltà al lavoro e progresso economico” istituito dalla Camera di commercio e presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa svoltasi al Palazzo camerale.

«Un riconoscimento agli imprenditori e alle attività storiche – afferma il presidente della Camera di commercio, Ivo Blandina – che, con coraggio e innovazione, fanno crescere l’economia locale. Un Premio al merito, alla dedizione e alla professionalità a chi, con il proprio operato, ha partecipato attivamente alla crescita economica del nostro territorio. Ma anche un Premio che genera valore sociale, riconoscendo l’impegno individuale e collettivo nel generare benessere e coesione nella comunità». Saranno assegnati fino a un massimo di 115 riconoscimenti, in base al numero delle domande che saranno presentate. L’imprenditore dovrà selezionare il settore economico per il quale si concorre: Commercio e servizi, Industria, Artigianato, Agricoltura, Cooperazione, Imprese longeve, Imprese a guida valoriale, Imprese femminili, Startup innovative.

Saranno assegnati, inoltre, 20 premi ai lavoratori dipendenti di imprese. La Giunta camerale assegnerà, altresì, un premio speciale a un numero massimo di tre persone (originarie di Messina e provincia) che si siano particolarmente distinte nel campo economico, sociale e culturale, in ambito nazionale o internazionale o, comunque, siano ritenute meritevoli per aver dimostrato particolare capacità e competenza nei settori in cui svolgono la propria attività. Infine, la Giunta assegnerà il premio speciale “Sostenibilità e Innovazione” a una personalità che abbia investito fortemente nell’ambito della propria attività sui temi dell’innovazione e della sostenibilità ambientale.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 30 ottobre. Per maggiori informazioni sul bando, consultare il sito della Camera di commercio.