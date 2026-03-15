 12 escursionisti stranieri si perdono sui Colli San Rizzo, il soccorso dei vigili del fuoco

12 escursionisti stranieri si perdono sui Colli San Rizzo, il soccorso dei vigili del fuoco

Redazione

12 escursionisti stranieri si perdono sui Colli San Rizzo, il soccorso dei vigili del fuoco

domenica 15 Marzo 2026 - 08:24

Messina. Hanno trovato riparo a Dinnammare ed erano infreddoliti a causa delle temperature rigide

MESSINA – Si erano persi sui Colli e, infreddoliti, hanno trovato riparo a Dinnammare. Ieri sera la sala operativa dei Vigili del fuoco di Messina, poco prima delle ore 20, ha ricevuto una richiesta di soccorso per il salvataggio e il recupero di 12 escursionisti di nazionalità estera che avevano smarrito l’orientamento lungo i sentieri dei Colli San Rizzo.
Il gruppo, a causa del calare del buio e della fitta nebbia, ha perso la traccia del sentiero riuscendo però a lanciare l’allarme tramite il numero unico di Emergenza 112. Seguendo le indicazioni della sala operativa, i giovani sono riusciti a ricomporsi e a trovare riparo all’interno del Santuario di Dinnammare, punto più alto della dorsale peloritana.
Sul posto è intervenuta tempestivamente la squadra dei Vigili del fuoco del Distaccamento Volontari di Villafranca Tirrena, coadiuvata dal personale del Pis (Pronto Intervento Sociale).
Al momento del ritrovamento, avvenuto grazie alle dettagliate informazioni fornite dalla sala operativa VF alle squadre di soccorso, i 12 escursionisti apparivano molto infreddoliti a causa delle temperature rigide (circa 6°C) e dell’alto tasso di umidità. Per tutelarli nell’immediato, il personale Vf ha fornito le proprie giacche d’intervento “Nomex” da far indossare ai ragazzi. Ad assistere il gruppo era presente anche un’interprete per facilitare le operazioni di soccorso.
Gli escursionisti sono stati fatti salire a bordo di un automezzo bus a 9 posti dei Vigili del fuoco e di un ulteriore mezzo del Pis per il trasporto a valle. Dopo aver ricevuto le prime cure e assistenza, i ragazzi sono stati riaccompagnati presso le rispettive abitazioni.
“L’intervento si è concluso con successo e senza conseguenze grazie alla rapidità della macchina dei soccorsi e all’efficace coordinamento tra le diverse unità operative”, evidenziano i vigili del fuoco.

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