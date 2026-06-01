Messina. “Contenitori stracolmi di rifiuti nei condomini di via XXIV Maggio. Il servizio funziona?”

La segnalazione di un nostro lettore

MESSINA – La segnalazione di un nostro lettore che ci invia la foto di contenitori per la raccolta differenziata pieni di rifiuti in un condominio di via XXIV Maggio. “Non è un caso – scrive il cittadino – si verifica spesso e anche in altri condomini lungo la via. Spesso anche l’indifferenziata è stracolma”.

“Solo vetro e umido vengono raccolti con una certa regolarità – continua il nostro lettore -. Affermano che a Messina l’indifferenziata sia eccellente, ma non mi sembra una verità sacrosanta. Invece si vedono domenica e festivi gli operatori ecologici per le strade del centro a raccogliere il nulla dato che non c’è nulla da raccogliere”.