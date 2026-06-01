 Pace, "l'acqua sgorga da un tombino e mi arriva in casa"

Pace, “l’acqua sgorga da un tombino e mi arriva in casa”

Segnalazione WhatsApp

Pace, “l’acqua sgorga da un tombino e mi arriva in casa”

lunedì 01 Giugno 2026 - 08:18

La segnalazione al 366.8726275 di un cittadino messinese

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Da più di un mese sale l’acqua da un tombino e arriva nel balconcino di casa mia, a Pace, spesso mischiata a fango e fogna. Ed entra dunque dentro casa. Ho chiamato tantissime volte l’Amam ma non ha risolto il problema. Ho chiamato tre volte l’espurgo privato e tutti mi dicono che il problema non dipende da me. Vanno liberate le tubature dell’Amam perché si riempiono i tombini sulla strada e inevitabilmente arrivano da me. Oltre a questo, la ditta dell’espurgo mi ha detto che c’è anche un tubo dell’acqua rotto, vicino un tombino, che fa alzare il livello velocemente. Per questo motivo, di sera, il livello dell’acqua nel balconcino scende. Non so più cosa fare”.

Abbiamo segnalato il problema all’Amam.

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