 Messina Si Cambia con Marcello Scurria Sindaco VIDEO

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Redazionale

Messina Si Cambia con Marcello Scurria Sindaco VIDEO

lunedì 11 Maggio 2026 - 06:30

Redazionale. "Un sogno che può diventare realtà solo insieme, con coraggio e libertà. Messina Si Cambia con Marcello Sindaco"

Redazionale – Qui Marcello.
Ho un sogno.
Il sogno di una Messina che smetta di sopravvivere e torni finalmente a vivere. Una città dove lavoro, serenità e futuro siano diritti per tutti, non privilegi per pochi. Quartieri vivi, scuole che funzionano, giovani che scelgono di restare, famiglie sostenute e anziani rispettati.
Un sogno che può diventare realtà solo insieme, con coraggio e libertà.
Messina Si Cambia con Marcello Sindaco.
Il 24 e il 25 Maggio
Sbarra per la libertà,
Sbarra Marcello Scurria.

link:
http://marcelloscurriasindaco.it/programma
Marcello Scurria (@marcelloscurria) • Instagram photos and videos
https://www.facebook.com/share/1D1MzFEtqT/?mibextid=wwXIfr
https://www.tiktok.com/@marcelloscurria?_r=1&_t=ZN-96By2YOWuta

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