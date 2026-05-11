Messina Si Cambia con Marcello Scurria Sindaco VIDEO

Redazionale. "Un sogno che può diventare realtà solo insieme, con coraggio e libertà. Messina Si Cambia con Marcello Sindaco"

Redazionale – Qui Marcello.

Ho un sogno.

Il sogno di una Messina che smetta di sopravvivere e torni finalmente a vivere. Una città dove lavoro, serenità e futuro siano diritti per tutti, non privilegi per pochi. Quartieri vivi, scuole che funzionano, giovani che scelgono di restare, famiglie sostenute e anziani rispettati.

Un sogno che può diventare realtà solo insieme, con coraggio e libertà.

Messina Si Cambia con Marcello Sindaco.

Il 24 e il 25 Maggio

Sbarra per la libertà,

Sbarra Marcello Scurria.

link:

http://marcelloscurriasindaco.it/programma

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