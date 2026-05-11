Messina Si Cambia con Marcello Scurria Sindaco VIDEO

Redazionale. "Un sogno che può diventare realtà solo insieme, con coraggio e libertà. Messina Si Cambia con Marcello Sindaco"
Redazionale – Qui Marcello.
Ho un sogno.
Il sogno di una Messina che smetta di sopravvivere e torni finalmente a vivere. Una città dove lavoro, serenità e futuro siano diritti per tutti, non privilegi per pochi. Quartieri vivi, scuole che funzionano, giovani che scelgono di restare, famiglie sostenute e anziani rispettati.
Un sogno che può diventare realtà solo insieme, con coraggio e libertà.
Messina Si Cambia con Marcello Sindaco.
Il 24 e il 25 Maggio
Sbarra per la libertà,
Sbarra Marcello Scurria.
link:
http://marcelloscurriasindaco.it/programma
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