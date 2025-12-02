125 anni del Messina, la proprietà ringrazia: “Immensa gratitudine e profonda emozione”

Oltre undicimila i presenti allo stadio, 815mila spettatori in Italia e 35mila dalle tv locali. I numeri di una serata indimenticabile

MESSINA – Questa la lettera di ringraziamento apparsa sui social dell’Acr Messina in merito alla serata che ha celebrato i 125 anni del club con tantissimi ospiti al Franco Scoglio: Amici giallorossi, è con immensa gratitudine e profonda emozione che vi ringraziamo per la straordinaria partecipazione all’evento “Legend 125”, celebrazione del 125° anniversario della nostra amata Acr Messina.

Vedere lo stadio gremito di tifosi, famiglie e bambini ci ha riempito il cuore di orgoglio e confermato che Messina ha una tifoseria straordinaria e una storia gloriosa da cui ripartire. Questo evento non è stato solo una celebrazione del passato, ma una promessa per il futuro: insieme riporteremo l’Acr Messina dove merita di stare.

I numeri di questa giornata storica parlano da soli e confermano un successo oltre ogni aspettativa:

• 11.794 spettatori totali (8.000 omaggi e 3.794 paganti)

• 400 addetti ai lavori impegnati

• 50 campioni leggendari scesi in campo

• Numerosi ospiti d’eccezione

• 4 emittenti televisive per la trasmissione mondiale

• 815.000 spettatori in Italia

• 35.000 dalle tv locali

Ma ciò che ha reso indimenticabile questa giornata non sono solo i numeri: sono le emozioni, i sorrisi, il calore e la passione che ciascuno di voi ha portato allo stadio.

Le parole del presidente, Justin Davis: “Grazie a tutti per la riuscita di questo magnifico evento. Volevamo regalare un evento importante per celebrare questa magnifica storia, grazie al supporto di tutti voi ci siamo riusciti. Vedere gli spalti pieni, le famiglie, i bambini, il calore della gente sono sensazioni che rimarranno impresse sempre dentro di me. Grazie a tutti. Messina merita questo, Messina deve tornare nel posto che merita.”

Il vice presidente e direttore generale, Morris Pagniello, aggiunge: “Un evento che rimarrà nella storia, abbiamo festeggiato la grande storia sportiva della città di Messina per come meritava, un evento di portata mondiale dove non abbiamo risparmiato energie e risorse ma la realizzazione è grazie a voi, grazie a voi che ci avete supportato.”

