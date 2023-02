1300 studenti in contatto con le aziende, "Recruiting day" all'Università di Messina - Tempostretto

Il rettore: "Ci sono 133 posizioni lavorative aperte e con la loro ampia partecipazione i ragazzi hanno dimostrato la loro voglia di fare, il loro desiderio di affacciarsi al mondo del lavoro e quanto sia importante affrontare un colloquio"

MESSINA – “UniMe Recruiting Day” nella sede centrale dell’Università di Messina. Si tratta di un evento di orientamento al lavoro e placement dell’Ateneo che mette in contatto il mondo delle imprese con gli studenti ed i laureati UniMe. All’iniziativa hanno aderito 36 aziende che hanno selezionato oltre 400 dei circa 1300 curricula inviati per ottenere un colloquio. Sono, invece, 133 le posizioni di lavoro aperte. Oltre ad affrontare i colloqui, i ragazzi prenderanno parte a workshop e seminari dedicati.

“Oggi – ha detto il Rettore, Salvatore Cuzzocrea, in collegamento da remoto – l’Aula Magna ed altri locali di UniMe si sono trasformati in luoghi di incontro fra le aziende ed i nostri studenti. Si tratta di un segnale forte per i giovani e per questa terra e per questo motivo desidero ringraziare tutte le imprese che hanno aderito per l’attenzione manifestata. Ci sono 133 posizioni lavorative aperte e con la loro ampia partecipazione i ragazzi hanno dimostrato la loro voglia di fare, il loro desiderio di affacciarsi al mondo del lavoro e quanto sia importante affrontare un colloquio. Non tutti i ragazzi intervenuti troveranno una occupazione, ma una caduta oggi, non è una sconfitta, bensì una esperienza utile per il futuro. Desidero, inoltre, ringraziare la prof.ssa Roberta Salomone, Prorettore ai Servizi agli studenti, l’avv. Francesco Bonanno, Direttore generale, il dott. Pietro Nuccio, Direttore della D.A. Servizi Didattici e Alta Formazione, tutta la macchina amministrativa e il personale coinvolto nell’organizzazione dell’evento, in particolare, l’Uct Orientamento e Placement dell’Ateneo e l’U. Or. Career Service”.

“L’ultimo Recruiting Day in presenza – ha aggiunto la professoressa Roberta Salomone – risale al 2019 ed è un vero piacere poter tornare ad affollare l’Ateneo per una attività virtuosa che rappresenta un ponte fra il mondo del lavoro e gli studenti UniMe. Si tratta solo di una delle numerose iniziative del Career Service che completa un percorso avviato con una serie di laboratori preparatori in cui i nostri ragazzi hanno potuto approfondire temi connessi alla compilazione del curriculum vitae, alla comunicazione efficace, al colloquio di lavoro, all’allenamento delle competenze, alla web reputation. I giovani hanno dimostrato di apprezzare l’appuntamento inviando circa 1300 curricula e per ciascuno di loro la giornata odierna sarà davvero importante e formativa”.